СТИЛЬ ЖИЗНИ – ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

В 2009 году на базе Сочинского государственного университета был создан центр подготовки волонтёров, который явился отправной точкой становления волонтёрского движения в Сочи и Краснодарском крае. О том, во что трансформировался за девять лет центр подготовки волонтеров, в интервью рассказала ректор СГУ, посол волонтёрской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Галина РОМАНОВА. – Галина Максимовна, что для вас значит быть послом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018?

– В классическом понимании слово "посол" обозначает представителя интересов или продвижения идей государства на определенной территории. В понимании FIFA это человек, занимающийся продвижением идей Чемпионата мира по футболу. Я занимаюсь пропагандой футбольного движения, здорового образа жизни, развития волонтерского движения, ценностей толерантных отношений между представителями разных национальностей на территории Сочи.

Это почетная, ответственная, очень важная миссия. Вместе с коллективом Сочинского госуниверситета, который я возглавляю, стараемся оправдать этот статус, пропагандируем футбольное движение в образовательных учреждениях города.

Сочинский государственный университет являлся членом национального подготовительного комитета Фестиваля молодёжи и студентов 2017 года. И мы совместно с Российским футбольным союзом провели матч между сборной России и сборной Евросоюза по футболу, который получил горячие отклики и вызвал большой интерес. Также по инициативе мы организовали межконфессиональный футбольный матч.

– Какую роль занимает футбол в вашей жизни?

– Пока я вижу себя в роли болельщика, но чемпионат так интересно разворачивается, что я не исключаю собственного дальнейшего развития в этом направлении.

– Сочинский госуниверситет является одним из опорных вузов России по подготовке волонтеров. Как все начиналось?

– Становление волонтерского движения на базе нашего института началось в 2009 году, когда в связи с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм мы начали методически и организационно совершенствоваться в этом виде деятельности, расширять круг участников. В 2010 году центр волонтёров при СГУ стал официальным подготовительным пунктом волонтёров к Олимпийским играм. К Олимпиаде-2014 мы обучили около 200 волонтеров оргкомитета "Сочи-2014", обучение на базе нашего центра прошли и городские волонтеры.

Мы тесно взаимодействовали с городским центром подготовки волонтеров. К Чемпионату мира по футболу университетский центр подготовил 1900 волонтёров – 1300 в основном составе и 600 человек в резерве. Всего из нашего центра за эти годы вышло около 7 тысяч волонтёров.

– Расскажите поподробнее о программах подготовки волонтеров.

– Сейчас мы располагаем определенным банком из различных методик, кейсов подготовки. Он насчитывает 90 техник подготовки волонтеров. На нашей базе осуществляется подготовка не только представителей СГУ. Мы привлекаем жителей Сочи и жителей Краснодарского края. К Чемпионату мира по футболу у нас проходили обучение 54 волонтера из 35 стран мира. Это Китай, США, Италия, Франция, Бангладеш, Йемен и другие государства. Наиболее крупной группой являются сотрудники и студенты Сочинского государственного университета.

Мы считаем, что студенты вуза, участвуя в таких мировых событиях, не просто помогают в их проведении, но и тренируют важные компетенции, формируют культуру взаимопомощи, получают языковую практику. Эти навыки сегодня необходимы для профессионального продвижения. Умение коммуницировать, понимать своего партнера – всегда важное либретто в деловых взаимоотношениях. Поэтому мы планируем развивать волонтерское движение и дальше.

– Какими качествами должен обладать волонтер?

– Безусловно, в первую очередь он должен понимать суть того события, в котором принимает участие, ориентироваться на месте проведения события, работать в условиях стресса, конфликтных ситуаций. Так как наш университет специализируется в сфере туризма и сервиса, языковое направление для нас очень важно. Мы расширяемся – запустили группы по изучению китайского и испанского языков, уделяем много времени развитию языковых навыков у волонтеров.

2018 год в России объявлен Годом добровольчества. На прошлой неделе в Краснодаре вице-губернатор региона Анна Минькова поддержала инициативу волонтерского центра при Сочинском госуниверситете. Мы предложили создать одиннадцать ресурсных региональных центров по подготовке волонтеров на базе вузов Краснодарского края.

– Но это не первая ваша успешная инициатива. Директор центра подготовки волонтеров Сергей Черемшанов участвовал в разработке федерального закона о добровольчестве, принятого 1 мая текущего года. Что принципиально изменилось с его принятием?

– Данный закон стал движущей силой в развитии добровольчества. Благодаря ему были унифицированы понятия "волонтёр" и "доброволец", определены статусы добровольческих организации, уточнено содержание договора с добровольцами. Раньше волонтёр имел право на спецформу, компенсацию транспорта, жилья, медстраховку, на оказание юридической помощи. Сейчас по закону волонтёры имеют право и на участие в конкурсах на материальное вознаграждение, которое не облагается НДФЛ.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]