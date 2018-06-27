МИР ОТКРЫВАЕТ РОССИЮ

Накануне сборная Перу завершила участие в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 матчем с Австралией и национальным триумфом, всухую обыграв австралийцев со счетом 0:2. Красно-белые флаги взмыли в небо на стадионе еще в первом тайме: болельщики смахивали слезы радости, ведь в ворота соперника был забит первый мяч на ЧМ за последние 36 лет. Ко второму тайму закрепив преимущество, сборная Перу прервала 40-летнюю полосу неудач на Чемпионатах мира. У многотысячной армии перуанских болельщиков, которые пели, зажигательно отплясывали на тридцатиградусной жаре, Россия теперь прочно ассоциируется с победой.

В Лиме Смит Арукутипа работает помощницей руководителя в торговой фирме. Ее дед, отец и муж – заядлые футбольные болельщики, а посетить Евразийский континент много лет было семейной мечтой. И вот трансатлантический перелет совершен (помог кредит в банке), начались приключения перуанцев в России.

– В Сочи мы приехали за пару дней до матча, в экскурсионном автобусе разговорились с датчанами. Они извинились за 0:1 в Саранске. Так мило! Вообще, футбольные болельщики во всем мире – самые веселые и открытые люди. Чемпионат мира – большой праздник, независимо от того, на чьей стороне удача. Россия – счастливая страна для Перу. Я запомню это лето надолго, – рассказывает она.

С Фредерико и Маржеритой Ривейро из Португалии мы познакомились на почтамте в день открытия Чемпионата мира. Они искали официальные открытки FIFA из Сочи, но на почте в тот день был ажиотаж. Я вспомнила, что до закрытия салона "Коллекционер" остается еще некоторое время, и мы с пожилой парой португальцев буквально бегом преодолели эти пятьсот метров от почтамта до фан-зоны на площади Южного мола.

Маржерита прихрамывала, но всячески призывала не обращать на нее внимания:

– Я справлюсь, не переживай. Спасибо за гимнастику!

На днях мы снова увиделись в морском порту.

– Какое красивое здание! – указал на историческое здание морвокзала Фредерико. – А круизные лайнеры к вам заходят?

– Да, круизный сезон открывается весной и завершается осенью, – улыбнулась я.

– Наверное, потому что зимой у вас холодно? – поинтересовалась Маржерита.

– Не столько холодно, сколько штормит. У нас теплые зимы, в этом году на побережье даже снега не было.

– Сколько градусов у вас зимой, например, в феврале?

– Ну, в среднем от нуля до плюс шести, смотря какой год.

– Это очень-очень холодно для Португалии, – обхватила себя руками за плечи Маржерита и заразительно рассмеялась.

Для Оскара Хансона из Швеции, наоборот, сочинский июнь – за верхней границей климатической нормы. Но это не мешает ему наслаждаться мировым футбольным праздником на FIFA FanFest.

– Здесь такие заводные ребята! За три дня в Сочи у меня появились друзья из Боливии, Южной Кореи, Германии и Нигерии. И из России, конечно. Россия – страна очень открытых людей, здесь всем рады, все очень дружелюбны. Я обязательно приеду в Сочи снова, когда закончу университет, здесь столько возможностей для отдыха!

С Катериной и Маркусом Майер мы вместе поднимались на верхнюю станцию канатной дороги курорта "Роза Хутор". Мама Катерины Роза Ивановна живет в Лазаревском, и Чемпионат мира по футболу в Сочи объединил семью, которая не собиралась вместе уже пять лет.

– Мы болеем за Россию – это фантастика, а не футбол. И, конечно, за Германию. Пожелайте нам удачи! – говорит Катерина.

Ее супруг живо интересовался, какие олимпийские дисциплины проходили на склонах у него под ногами и очень удивился, когда узнал, что на каждой из них в сезон могут кататься обычные туристы.

– У нас в Германии очень популярен треккинг – когда люди надевают тяжелые ботинки, берут рюкзак и ходят пешком по горам. Как, у вас это тоже возможно?! Отличные новости. Мы с женой обязательно приедем тестировать сочинские горы этой зимой!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]