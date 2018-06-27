БЫЛО "ДИНАМО", ТЕПЕРЬ – "СОЧИ"?

Петербургское "Динамо" – одна из старейших футбольных команд страны. В шестидесятые годы прошлого века она выступала (звезд с неба не хватая) во второй союзной лиге вместе с извечными фаворитами – коллективами из Волгограда, Орджоникидзе, Ставрополя, Вильнюса.

Почему вдруг вспомнили о питерской команде, вроде бы далекой от сочинского футбола? Потому, что она для него может стать не только очень близкой, но и тождественной ему. Дело в том, что на базе этого "Динамо" уже в ближайшее время планируется создать, а точнее, возродить сочинскую профессиональную команду, которая по объективной причине снялась с соревнований в минувшем году.

Будет она называться "Сочи", или "Жемчужина", или "Жемчужина-Сочи" – не столь важно. Главное, у армии местных поклонников кожаного мяча, еще более увеличившей сплоченные ряды за годы, предшествующие ЧМ-2018, снова появится возможность лицезреть (на новехоньких стадионах!) своих любимцев, которые, верится, поставят перед собой самую высокую цель и настойчиво, плодотворно будут ее добиваться.

Практические шаги к формированию команды делаются; идет комплектование состава, заключаются контракты. Защищать цвета сочинской команды выразили желание вратарь Николай Заболотный, полузащитник Алексей Померко, нападающий Никита Бурмистров. Первый из них известен по выступлениям за "Ротор", "Урал", "Ростов", московский "Спартак". Второй играл в "Томи", "Амкаре", "Краснодаре", "Волге", "Оренбурге". Третий пробовал свои силы в ЦСКА, "Краснодаре", "Балтике", "Роторе".

Словом, строительство профессионального коллектива идет. Остается надеяться, что ему будет по плечу совладать с любыми неприятностями материально-финансового характера, какие, увы, частенько поджидали сочинские команды в недавнем прошлом и, как правило, одерживали убийственные для болельщиков победы.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]