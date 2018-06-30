ГОРЕТЬ ИДЕЯМИ

День молодежи отметили в Сочи. Благодарственные письма главы города получили активные,

инициативные молодые люди, небезучастные к проблемам города и своих сверстников.

Команда художников You Feel My Skill смогла за короткое время завоевать симпатию, пожалуй, каждого сочинца, увидевшего работы авторов. Ребята из Белоруссии Ян Кузьмин и Глеб Каштанов занимаются стрит-артом. Впрочем, их картины на стенах жилых домов, трансформаторных подстанциях, внутри зданий настолько запоминающиеся, что уже стали визитными карточками нашего города. А сколько в социальных сетях выложено фотографий с их работами – и подсчитать сложно. И это тоже реклама курорта.

Глеб и Ян стали одними из героев празднования Дня молодежи, который в этом году отметили на базе Международного олимпийского университета. В конференц-зале собрались представители творческой, спортивной и просто активной молодежи, которым небезразлично, что происходит в их городе, и они готовы вносить вклад в его развитие.

– Очень много рисуем и не успеваем выгружать свои работы в соцсети, но скоро поделимся результатом, – рассказывает Глеб Каштанов. – Одна из последних работ – арт-объект Музей футбольного мяча на Красной Поляне. На данный момент это самый большой объект в Поляне, его размер – 100 квадратных метров.

В Сочи ребята приехали на 2 недели, остались встретить Новый год, а… живут в нашем городе уже второй год. Сами ребята признаются, что достаточно быстро настал момент, когда они почувствовали себя сочинцами: "Мы проСОЧИлись". Сегодня в городе уже немало их работ, и при желании можно проложить маршрут по арт-объектам.

Полный зал молодых людей в Международном олимпийском университете – это своеобразное доказательство: городу есть кем гордиться и на кого положиться в будущем. Среди награжденных – музыканты, художники, волонтеры, представители молодежных объединений, команды КВН, члены антинаркотического патруля, создатели и участники проектов "Безопасность на дорогах", "Народный контроль", "Читай, Сочи". Все те, кто горит идеями и добивается целей:

– Молодость – это состояние души, – сказал Анатолий Пахомов, обращаясь к собравшимся. – Молодость – это время, когда человек мечтает, думает о свершениях и рискует. Вы дерзаете, рискуете и обязательно добиваетесь своих целей.

Глава города также отметил, что многочисленные событийные мероприятия, которые проводятся в Сочи, дали молодежи возможность самовыразиться. И выливается это в очень позитивный результат: на сегодняшний день на курорте действуют 300 различных организаций. Все они заняты тем, что занимаются воспитанием и поддержкой молодежи. Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]