ПРОФИЛАКТИКА ПОМОЖЕТ

Главным вопросом на июньской сессии Городского собрания Сочи стало утверждение положения о муниципальном земельном контроле в новой редакции В повестке дня очередной сессии Городского собрания Сочи было 9 вопросов, но основным стали изменения, внесенные народными избранниками в решение о порядке муниципального земельного контроля на территории Сочи. В федеральном законе было упомянуто о профилактических мерах по предотвращению самовольного строительства, но не указаны формы и методы проведения.

В основное положение вносится понятие мониторинга территорий для того, чтобы можно было на начальном этапе выявить признаки самовольного строительства. Раньше законодательно были определены лишь плановые и внеплановые проверки, теперь же урегулированы вопросы профилактического характера. В новой редакции документа указано, что мониторингу подлежат земельные участки, принадлежащие как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, также обозначены механизмы этой проверки.

– Управление муниципального земельного контроля вправе проводить профилактический мониторинг. За каждым сотрудником закрепляется территория, которую он будет обходить, смотреть. Если там появляется котлован, нужно провести мониторинг, составить акты и передать документы в соответствующие органы – Архстройнадзор, прокуратуру, участковому и так далее, чтобы на начальном этапе пресечь незаконное строительство, – пояснил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Эти вопросы будут рассматриваться на координационных совещаниях при прокуроре города. Соответствующие комиссии созданы и в районных прокуратурах.

Рассмотрели депутаты и наказы избирателей на следующий год. Как и в 2018-м, в 2019 году это школы, детские сады, благоустройство детских и спортивных площадок. Порядка 80% поручений имеют социальную направленность. Около пятисот таких поручений уже согласованы с председателями ТОС, домкомами, руководителями школ и детских садов.

Немалую важность имеет работа депутатского корпуса над уточнением кадастровой карты. Депутаты исправляют текущие технические ошибки на социально значимых территориях. Внесенные в основной документ изменения дают возможность для строительства двух школ. Одна появится в Красной Поляне на улице Ачишховской, в микрорайоне, где построены дома волонтеров Олимпиады-2014.

– Уже недостаточно мест в краснополянской школе. В следующем году начнется строительство новой. Также растут численность населения и темпы жилищного строительства в Дагомысе. Проектом строительства, который будет реализован в ближайшее время, предусмотрены школа, детский сад, парк, дорога и благоустройство, – рассказал Виктор Филонов.

Кроме того, вводятся охранные зоны памятников архитектуры, уточняется их реестр. Правда, это не касается объектов монументального искусства, например, памятников.

В Краснодарском крае завершился очередной этап переоценки недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим и юридическим лицам. Налог на недвижимость по итогам 2018 года уже будет исчисляться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости объекта, напомнили депутаты.

– По нашим данным, уже есть случаи чрезмерного завышения этой стоимости. Для того чтобы убедиться, что переоценка проведена верно, до 10 июля нужно обратиться в краевое БТИ с замечаниями. Если это не будет сделано в указанный срок, после внести изменения сможет лишь специальная комиссия либо суд, – уточнил Виктор Филонов.

Эксперты рассчитывают стоимость квартир, гаражей, домов и прочего имущества, исходя из технических характеристик объекта. К ним относятся год постройки, материал стен и этажность. Посмотреть кадастровую стоимость своей квартиры, согласно промежуточным отчётам, можно на сайте Краевого БТИ в разделе "кадастровая оценка". Замечания к промежуточному отчёту принимаются до 10 июля в электронном виде на сайте или на бумажном носителе в отделе ГБУ КК "Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ" по городу Сочи. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]