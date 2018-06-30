Окончен школьный роман

В Сочи состоялся традиционный городской выпускной бал На протяжении многих лет площадкой для проведения общегородского выпускного становится концертный зал "Фестивальный". И каждый год организаторы готовят для ребят программу вечера, не похожую ни на одну из предыдущих. Впрочем, сочинский выпускной бал имеет и свои традиции. Например, – шествие, которое всегда собирает немало зрителей. Среди них не только родители, но и прохожие, гости курорта, с интересом наблюдающие за праздником.

Шесть лет назад для всех участников бала (выпускников, учителей, родителей, гостей) был введен дресс-код. Для дам – платья в пол, для кавалеров – строгие темные костюмы, белые рубашки и бабочки.

В этом году в Сочи рекордное число выпускников – 2054 человека. И многие из них показали отличные результаты ЕГЭ – 12 стобалльников только по 7 предметам. Плюс 500 человек набрали высокие баллы, а с золотой медалью школу окончили 183 человека.

– Система обучения в городе совершенствуется с каждым годом, – отметил глава города Анатолий Пахомов. – В частности, теперь сочинские школьники могут учиться и в самом инновационном центре образования "Сириус". Современным сочинским детям, несомненно, повезло: последние годы родной город был эпицентром крупнейших мировых событий, и у них была возможность стать их частью. Многие наши выпускники планируют поступать в ведущие вузы страны, но почти все потом хотят вернуться обратно. Мы всех ждем домой!

Экзамены – это всегда испытание. И не только для самих выпускников, но и для учителей. Поэтому выпускной бал – это момент, когда педагоги и ребята понимают, еще один сложный и ответственный этап пройден.

– Конечно, мы все с облегчением вздохнули, – делится директор школы №10 Владимир Давыдов. – Потому что экзамены проходили в этом году напряженно: много новшеств в ЕГЭ, в ОГЭ, технически все сложно было. Конечно, груз ответственности на педагогах был очень большой.

Но теперь, когда все позади, можно отдохнуть и поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах, подготовленных организаторами общегородского бала. До начала торжественной части выпускного ребятам предложили запечатлеть себя в образе звезды, посоревноваться в меткости или попробовать свои силы в известном салонном развлечении – серсо (набрасывание кольца на шпагу). Здесь же, на балконе "Фестивального", ребята смогли принять участие в танцевальном мастер-классе и разучить современные бальные танцы.

Еще одной красивой традицией сочинских выпускных стал выбор короля и королевы бала. В апреле на сайте управления по образованию и науке все те, кто решил побороться за получение этого титула, смогли разместить фотографии и короткие рассказы о себе. В начале июня были подведены итоги голосования, по результатам которого и определены победители конкурса. Закончился бал дискотекой и праздничным фейерверком.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]