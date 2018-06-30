НА ПУТИ К ОТКРЫТОМУ МОРЮ

Очередное планерное совещание Анатолий Пахомов начал с того, что иногда нет согласованности в работе спасательных служб. "Сегодня в Сочи проходят мероприятия мирового масштаба, город представляет всю Россию, должна быть обеспечена безопасность. Но часто между властью и МЧС, пожарными есть недопонимание. Попрошу всех проникнуться ответственностью и работать согласованно. Иначе буду ставить в известность Москву", – заявил глава города.

Анатолия Пахомова в эти дни волнуют проблемы, связанные с проходом на пляжные территории. Многие арендаторы закрывают доступ к пляжам для местных жителей, что противоречит законам. Пляжи должны быть доступны всем. Кроме того, например, санатории МВД и Министерства обороны мало того что не пускают никого на свои пляжи, но еще и не следят за чистотой. Для своих не стараются. Мэр посоветовал привести все в надлежащий порядок. Также глава города сильно обеспокоен несчастными случаями на воде. В районе цирка в море утонули двое мужчин, которые перед этим, как свидетельствуют видеокамеры, распивали спиртные напитки, но их никто не остановил. Тем более что в темное время суток морские берега должны быть пусты, так как принимать морские ванны в ночное время опасно. И хотя до полуночи за порядком следят и казаки, и сотрудники патрульной полиции, внимание к этой проблеме нужно усилить.

Градоначальник делал ревизию исполнения своих поручений, которые он раздал на прошлом совещании. В основном исполнительская дисциплина удовлетворительная, но были и такие ответственные работники, которые получают от мэра замечания. Львиную долю времени Анатолий Николаевич уделил автостоянкам. Причем бесплатным. От глав внутригородских районов он потребовал увеличить число парковок. По мнению мэра, необходимо найти подходящие неиспользуемые муниципальные земельные участки, которые можно оперативно переоборудовать для парковки автомобилей. "В Лазаревском, рядом с Псезуапсе, организовали свалку. Нужно избавиться от мусора, все подготовить, чтобы люди смогли поставить здесь машины. А сейчас их бросают на проезжей части, вдоль дороги, что разъехаться нельзя", – заметил Анатолий Пахомов.

Неизменная тема – чистота и порядок в городе. Сегодня в муниципалитете обеспокоены состоянием дворов. Пахомов приказал ответственным работникам администрации, за кем закреплены улицы, разъяснять жителям, что это их дом, их двор. Он должен быть чистым и уютным. Следить за состоянием дворов должны также и управляющие компании. Снова коснулись проблем полива зеленых ковров. Ситуация улучшается, но все равно воды для растений не хватает. Ответственные за зеленые насаждения пообещали сделать все, чтобы жара не погубила зеленый наряд города…

Снова видели вблизи жилых массивов медведей. Например, в Чайсовхозе бегал маленький медвежонок. Появлялись взрослые особи и около канатных дорог на "Розе Хутор". Градоначальник приказал усилить контроль за перемещениями диких животных, которые могут представлять опасность для человека.

Был затронут вопрос о дисциплине в уплате налогов. Бюджеты недосчитываются солидных сумм, которые должны быть получены от сдающих внаем жилье гостям города. Анатолий Пахомов попросил налоговую инспекцию жестче подходить к выявлению скрывающихся от уплаты налогов. Нагрузка все возрастает, а отдачи никакой. В ближайшее время будут проведены рейды по выявлению тех, кто не оформил свой бизнес в налоговых органах. Координаторами этих мероприятий назначили ответственных работников администрации города, которые закреплены за конкретными улицами и переулками. Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]