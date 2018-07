ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ

В субботу, уже ночью, португальцы, команда, которых не вышла в 1/4 финала, засобирались домой. Кучками они стояли у "Фишта" и громко выкрикивали расписание европейских рейсов. Прямого на ближайшие сутки до Лиссабона из Сочи не было. Заказывали в онлайн кассах билеты на любой ближайший рейс в Европу. Остальные болельщики, ожидающие победу кумира Роналду и его команды, тоже пребывали в скорбном молчании.

– Сочинская выдра ошиблась. А я так надеялась, что португальцы выиграют, – мрачно молвила Татьяна, прилетевшая аж из Хабаровска. – Болела за португальцев, потому что Криштиану Роналду – мой кумир. Я давно собираю о нем публикации, фотографии, являюсь его подписчицей в социальных сетях.

Сам Роналду накануне матча отозвался о России: "Здесь я счастлив как никогда".

Несмотря на решимость непременно одержать победу, португальцы возвращаются побежденными. Даже поддержка с трибуны первого лица государства Марселу Ребелу де Соуза не дала гарантии на победу. Но это всего лишь игра.

– Wo kann ich kaufen...? – немецкая речь заставила оглянуться: – Где можно купить пиво? – обратились к нам.

– Und wie heisen Sie? – Как Вас зовут? – прозвучало в ответ.

Оказывается, супруги Петра и Отто из города Хагена решили не прощаться с Россией даже когда немецкая сборная потерпела громкое фиаско.

– А знаете, почему не уехали? – продолжили разговор, забыв про пиво, бюргеры. – Потому что влюбились в Сочи, Россию. Мы здесь впервые. Родные нас не отпускали, говорили, что здесь небезопасно. Но тут просто здорово!

– Es freut mich! – Очень приятно, – перевели мы.

Диалект жителей Вестфален был необычным и разил баварским колоритом.

Петра и Отто принялись рассказывать, что участвовали в возложении венков к могиле советских солдат 22 июня, знают историю и очень сожалеют, что в прошлом веке в Германии процветал гитлеризм.

– Bluhen und gedeihen! – Они пожелали России цвести и процветать.

Темпераментные болельщики из Перу. Мы не смогли даже с волонтером Мишей, знающим испанский, разобрать речь перуанцев. Миша говорит, что они изъясняются на местном аймара или кечуа. Это редкие языки. Поняли, что ребят зовут Ара и Мартин. А при упоминании России не устают поднимать большой палец вверх. Парни держали уругвайский флаг с солнышком, вместе с поклонниками сегодняшних победителей радуясь удаче.

Моника и Вайт приехали с Туманного Альбиона. По-русски – ни слова. Зато чистейший британский английский.

– Evering!

– Hi! – англичане улыбались.

– How are you ? – Как дела?

– Very well, – отвечают, что очень хорошо.

Далее стали рассказывать про футбол. Что болели за Уругвай. Насладились игрой. Увлечены в Сочи гастрономией. В день посещают по четыре ресторана обязательно с русской кухней. Блины, пирожки, пельмени, чебуреки. Их вдохновили изделия из теста, запланировали снова поездку в Москву и Сочи. Недавно они вернулись из Казани, потрясены архитектурой. А в Сочи, говорят, подобие Канн, но еще лучше, и пиво вкуснее. Показали бутылку. Наше, Хадыженское. Предпочли его, а не знаменитые марки чешского и баварского.

Вайт рассказал, что по профессии он врач. И профессиональный взгляд не увидел ничего такого, что плохо бы отразилось на здоровье.Заметил, что в России мало курят и занимаются спортом. Во всяком случае он узнал об этом из местных телеканалов. Пообещал приехать в Сочи встречать Новый год и кататься на лыжах. Также отмечает, что Куршавель – вчерашний день, а день сегодняшний – Сочи, Москва, Казань...

Мексиканские болельщики отличаются вычурностью нарядов. Кто-то из них расписал туловище по пояс. Болеют неистово и очень эмоционально, шумно. Знакомимся. Энрике, Эрнан и Мигель. Все трое из города Гвадалахара. В России впервые – считают дни, сколько осталось до 15 июля, даты, которая разлучит их с полюбившимся Сочи. На ломаном калифорнийском английском и на родном испанском только междометия, по-русски два слова: "классно", "супер". Были в "Ривьере", смотрели умных дельфинов, ходили на концерт Киркорова и отмечают, что у них много общего с королем российской эстрады – те же задор, настроение и зажигательные песни. Стали поклонниками певца. А Мигель даже сделал заставку на мобильном. Говорят, что никогда не думали, что их будут возить бесплатно и кормить за полцены.

– В Мексике все дорогое. А тут живем, кушаем, развлекаемся – и деньги целы. Признаются, что отправляют по сто фотографий домой. На родине им завидуют и тоже собираются в Россию. Страну, лучше которой еще не видели. Вроде бы было сказано искренне.

Почти все иностранцы изумлялись автомобильному парку сочинцев и гостей города. И это при том, что существует ограничение на въезд. Под впечатлением, что столько "мерсов", "бмв", "тойот" видали только в известных столицах.

– И ни одного ишака, – на ломаном русском подытожил тему гость из Ирана.

Но не только гастрономические изыски оставляют след в памяти о чемпионате мира, Сочи и России. Но еще и развалы сувениров. Матрешки на первом месте, виды Сочи – на втором, а на третьем, не упадите, чеки из ресторанов и кафе. Они уже мелькают в соцсетях. Все очарованы тем, что у нас можно купить бутылку абхазского сухого или фанагорийского вина всего за четыре евро, а проезд в метро у них – 10 евро. Видели, что даже французы покупали себе впрок, на вывоз домой, в Париж, бутылку, произведенную в Фастовецкой или Темрюке.

Дешево и совершенно честно. Во всяком случае в бутылке не бузина...

Впечатлило, что болельщики покупают гостинцы в виде шоколада фабрики "Красный Октябрь", а жители ФРГ – сгущенку из Кореновки. Приятно: мы тоже конкурентоспоспособны.

В то время, когда популяция пчел на Земле стремительно уменьшается, китайцы, сербы, корейцы набрасываются на наш мед. Сочинский, краснополянский. Пасечники этим летом продадут свои запасы подчистую, а кое-кто договаривается о поставках меда в Китай. В Поднебесной это огромный дефицит. Урбанизация довела до того, что пчелы стремительно стали покидать природные просторы.

В Старом Свете полюбили нашу аджику. Покупают поострее. Себе и в качестве гостинцев.

Все, с кем мы встретились в субботний вечер в Олимпийском парке, пообещали приехать в Сочи, Россию вновь. Приезжайте! Мы гостям всегда рады. Встретим!

Тем временем...

На следующий день в игре с Испанией победила Россия. Дельфин из парка "Ривьера " оказался прав, предсказав победу. Наши вышли в 1/4 финала. У россиян стало больше положительных эмоций! Ирина АЛМАЗОВА,

