ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА КОМФОРТНОЙ

Система жизнеобеспечения Сочи, принимающего самые крупные спортивные турниры мирового уровня, сегодня способна успешно справляться даже с пиковыми нагрузками.

В организации ответственных топовых мероприятий наряду с федеральными, краевыми структурами и муниципальными службами активно задействованы также органы местного общественного самоуправления. У них свои задачи и достаточно обширный объем работы.

В последние три года председатель совета ТОС села Горное Лоо Валерий Минасян, с детства горячо влюбленный в футбол, живет по собственному календарю. В нем две красные даты. Первое эпохальное событие – чемпионат мира ФИФА в России – благополучно состоялся и продолжает радовать болельщиков зрелищностью, накалом борьбы, непредсказуемыми результатами. Второе – на подходе : открытие по соседству – в поселке Лоо – крупного спортивного комплекса – его строительство близится к завершению – давно и с нетерпением ждут тысячи местных жителей.

– Мы многие годы организовываем массовые турниры, собирающие десятки детских, юношеских и взрослых команд из разных населенных пунктов, но в настоящий момент футбольного поля в округе нет, – подчеркивает Валерий. – В селах очень разносторонняя талантливая молодежь, развитие спорта, пропаганда среди населения здорового и активного образа жизни – одно из наиболее важных направлений деятельности ТОС. Недавно по городской программе при содействии администрации Верхнелооского сельского округа и депутатов удалось установить во дворе дома культуры площадку для воркаута. Плотно занимаемся другим значимым проектом – нам давно нужен крытый круглогодичный спортивный зал, что позволит обеспечить возможность для занятий физкультурой и спортом людей всех возрастов. Надеемся при помощи городских властей получить землю под его строительство – она находится в центре села, в очень удобном месте. Данный участок несколько лет назад каким-то образом оказался в частных руках. Если при помощи городских властей нам удастся вернуть его в муниципальную собственность для строительства спортзала, это, безусловно, станет важнейшим шагом в деле создания здесь полноценной спортивной инфраструктуры.

Работа общественников Горного Лоо в самых разных сферах жизни родного села – богатейший практический опыт, востребованный на муниципальном и краевом уровнях. Территория большая – 16 кварталов, разбросанных в долине реки Лоо и на горных склонах, население многонациональное – почти четыре тысячи человек. ТОС под руководством Валерия Минасяна, а это два десятка председателей домкомов, квартальных, уличных комитетов и активистов, избранных на сходе граждан, признавался лучшим в Сочи, даже входил в тройку лидеров на Кубани. Успех заслуженный, но ответственность теперь на плечах лежит особая, убежден собеседник: имея подобный высокий статус, работать необходимо еще лучше.

– Приходится заниматься буквально всем, вникать в каждую проблему, разбираться в просьбах и обращениях людей, – говорит Валерий Минасян. – Сельчане приходят к нам с любыми нуждами и вопросами, ждут реальной помощи. И мы по мере сил стараемся соответствовать.

Повседневных дел у общественников, особенно руководителя ТОС, столько, что расписан весь день. Водоснабжение, дороги, уличное освещение, берегоукрепление, энергоснабжение, канализование, благоустройство, санитарное состояние, проведение общественно-массовых мероприятий – забот на селе хватает. Круг вопросов обширный, возможности, прежде всего, финансовые, крайне ограничены – приходится "крутиться", искать различные варианты решения острых проблем. Главный принцип, подчеркивает Валерий Минасян, – обязательно доводить начатое дело до конца.

Помимо своей текущей деятельности, члены территориального органа самоуправления Горного Лоо принимают участие в районных, городских, общероссийских мероприятиях и акциях, проходящих в Сочи, оказывают всемерное содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка и профилактике правонарушений среди молодежи, помогают в работе антитеррористической комиссии. В постоянном режиме, а в период крупных событий, которые принимает наш город, в частности, чемпионата мира по футболу, он, естественно, значительно ужесточается – помогают участковым в проведении рейдов по выявлению вновь прибывших лиц, незаконно проживающих на территории Сочи, автотранспорта с иногородними номерами, организовывают работу добровольных народных дружин.

– Большинство вопросов, которыми приходится заниматься, тесно взаимосвязано друг с другом: начнешь решать один – за ним тянется другой, третий, – подчеркивает Валерий. – Поэтому рассматривать их необходимо в комплексе.

В одиночку справиться со стоящими перед ТОС задачами нам просто не под силу. Эффективность деятельности любого местного органа самоуправления заключается, прежде всего, в позитивном настрое самих активистов, а также в тесном взаимодействии с властями, депутатами, предпринимателями.

Общественники Горного Лоо в этом плане тоже имеют немалый опыт. Сформировавшийся несколько лет назад тандем – администрация сельского округа, ТОС, средняя школа №87, дом культуры, библиотека – работает дружно, в полном взаимопонимании. Удается, конечно, далеко не все, как бы им того хотелось, но позитивные перемены очевидны, многое уже сделано. Общими усилиями село развивается, благоустраивается, жизнь здесь становится более комфортной. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]