КОГДА СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ

В Сочи отметили День семьи, любви и верности. Праздник, посвященный семьям, в этом году поменял площадку и развернулся в парке имени Фрунзе, где уже с утра начали работу мастер-классы, выставка рисунков, игры для детей и веселый конкурс Baby Run – чемпионат по скорости ползания для малышей от 7 до 11 месяцев

Вечером в Летнем театре парка состоялся финал городского конкурса "Моя семья". Десять сочинских семей, заявивших о своем участии, предоставили эссе, в которых рассказали о достижениях, увлечениях и традициях, а также приняли участие в различных конкурсах.

– День семьи, любви и верности – праздник поистине государственной важности, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов. – Традиционные и общечеловеческие ценности в России всегда были оплотом сильной державы. Именно поэтому мы в Сочи всегда поддерживаем многодетные семьи, родителей, воспитывающих особенных детей, и, конечно, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все, что мы делаем, – во благо будущих поколений. В Сочи самые комфортные условия для жизни, и тому подтверждение – стабильно высокий уровень рождаемости. Для меня семья – это не только надежный тыл, но и большая ответственность. Именно эти ценности мы с супругой прививаем нашим детям и уже внукам. Кстати, накануне дня семьи у нас произошло радостное событие – у сына родилась вторая дочь.

Среди участников городского конкурса семей было немало людей, известных в Сочи своей социальной активностью. Например, чета Александра и Софии Мининых из Красной Поляны воспитывают пятерых детей. Помимо основной работы, София Николаевна является учредителем объединения "Многодетные семьи Сочи". А семья Хейшхо из Лазаревского района посвятила свою жизнь Центру адыгской культуры. Руслан Асланович – заслуженный работник культуры Республики Адыгея, обладатель памятной медали Президента РФ.

Эти и многие другие сочинские семьи стараются добиться высоких достижений не только на работе, но и прививают своим детям любовь к родному городу. При этом делают это не на словах, а своим примером, принимая участие и организовывая в Сочи различные мероприятия творческой, культурной и спортивной направленности. Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]