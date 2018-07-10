ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ

В современном мире “заморить червячка“ жителям мегаполисов не составляет большого труда. Улицы городов пестрят предприятиями общественного питания: закусочные, гамбургерные, кафе, пиццерии, рестораны, столовые предлагают еду на любой вкус и кошелек. Сочи не исключение. Предприятия общественного питания курорта единовременно могут накормить 72 тысячи 775 посетителей. Именно столькими посадочными местами в общей сложности располагают 1119 предприятий общепита южной столицы России.

По данным городского управления потребительского рынка и услуг, число посетителей сочинского общепита в дни проведения матчей и трансляций Чемпионата мира по футболу 2018 увеличилось почти на 30 %.

Если до Мундиаля максимальный оборот посадочных мест составлял 60-65%, то в июне-июле количество посетителей выросло до 95%. Причем, согласно проведенным опросам, туристы при выборе места для трапезы большее предпочтение стали отдавать столовым. Если еще в 2017 году из числа приезжающих на отдых в Сочи на 10-12 дней услугами данного формата пользовались 2-3 раза за отпуск, то сегодня многие туристы полноценно питаются в столовых в течение всего дня. Сегодня в таком формате в Сочи работают 129 предприятий общественного питания на 8852 посадочных места. На курорте представлены как сетевые компании, имеющие по несколько заведений во всех четырех районах города, так и новички, только ступившие на гастрономическую стезю. Средний чек, то есть обед с первым, вторым и компотом, составляет от 150 до 350 рублей в зависимости от кухни, места расположения и уровня заведения.

Справедливости ради отметим, что времена советских столовых со столами, застеленными клеенкой, и табличками "В солонку пальцами не лезть" давно канули в Лету. Сегодня многие объекты общественного питания отличаются современным интерьером, качественной посудой и достойным меню. Хлебную котлету, синюю курицу и прокисший винегрет на линии раздачи вы вряд ли увидите, все блюда выглядят свежо, аппетитно, а некоторые даже подходят под критерии здорового питания. В одной из столовых на улице Горького, например, в ассортименте представлены салаты из свежих овощей на оливковом масле. Есть на раздаче и тушеные овощи, и паровые котлеты, и разнообразные запеканки. Видно, что рестораторы стараются следовать одному из главных принципов предприятий подобного формата: еда должна напоминать домашнюю, без изысков, но с разнообразием, и обязана вписываться в ежедневный бюджет посетителей.

Столовую "Кухня" на улице Конституции назвать столовой в общепринятом понимании язык не повернется. Это скорее кафе с уютным интерьером и самообслуживанием. В меню заведения более 150 позиций: салаты, овощи тушеные, запеченные, гриль, мясо, рыба, выпечка, десерты. За 250 рублей здесь можно неплохо пообедать с первым, вторым, десертом и компотом. Предусмотрена и система скидок. Например, поздний ужин обойдется вам на 50% дешевле, а понравившееся блюдо можно взять с собой.

– Сегодня, когда люди порой вынуждены работать по 12 – 14 часов в сутки, не всегда найдешь время на готовку, – рассказывает администратор заведения Оксана, – а у нас и меню разнообразное, и продукты качественные, поэтому еда на вынос очень популярна. К тому же, мы предлагаем своим посетителям блюда, приготовленные на мангале. Согласитесь, необычно для обычной столовой.

Гости из Белоруссии Андрей и Наталья Желудевы-Шепетко вместе с дочерьми Анной и Алиной отдыхают в Сочи уже неделю. Супруги спланировали отпуск так, чтобы можно было хотя бы на экране в фан-зоне посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Обедают в столовой поблизости.

– Когда отдыхаешь с ребенком, хочется обеспечить ему максимально здоровую пищу, – рассказывает Наталья. – Без гамбургеров и чипсов. Столовая – то, что нужно. Вкусно, сытно, недорого. Да и меню хорошее. Только салатов 10 видов, не говоря уже о десертах.

Основной наплыв посетителей, конечно, в обеденное время, когда к туристам добавляются работающие сочинцы. Сегодня, увы, редко кто из работодателей беспокоится о питании своих сотрудников, а рабочие столовые и вовсе стали большой редкостью. Татьяна Климкова на обед выделяет 150 рублей. Больше, признается мать двоих детей, зарплата не позволяет. Летом на эту сумму можно приобрести окрошку, мясо с гарниром и салат. Зимой от свежих овощей приходится отказываться.

– Не понимаю тех, кто морщит нос при упоминании о столовской еде, – рассказывает Татьяна. – Я не раз обедала в городских столовых, и никаких неприятных последствий не возникало. Уверена, что перекус на ходу значительно вреднее для здоровья. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]