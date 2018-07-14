ПОКОРИТЬ КУРОРТНЫЙ ОЛИМП

Начался прием заявок на конкурс лидеров туриндустрии "Курортный Олимп-2018", который проводит министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Как рассказали в пресс-службе регионального министерства, в текущем году существенно расширен список номинаций.

– В конкурсе этого года предприятия туриндустрии могут заявиться в 17 номинациях. Помимо традиционных номинаций, в "Курортном Олимпе-2018" появились новые категории – "Лучшее туристическое событие года", "Лучший муниципальный пляж" и "Лучший пляж организации отдыха и оздоровления". К тому же, вернули в конкурс номинации "Лучшая детская здравница" и "Лучший кемпинг", – рассказал источник в минтуризме.

Принять участие в конкурсе могут физические лица и компании всех форм собственности, осуществляющие деятельность в туристской индустрии, а также реализующие проекты в сфере туризма. Кроме того, стать участниками могут представители средств массовой информации, реализующие проекты по продвижению санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, самозанятые граждане в сфере туриндустрии. Со списком документов, необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе, а также сроками предоставления заявок по номинациям можно ознакомиться на сайте министерства курортов Краснодарского края.

Церемония награждения победителей и призеров краевого конкурса лидеров туриндустрии "Курортный Олимп-2018" пройдет в ноябре этого года на одном из курортов Краснодарского края. Специалисты, одержавшие победу в персональных номинациях: "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", "Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)", "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму" и "Лучший экскурсовод (гид)", традиционно будут защищать честь Краснодарского края на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма", который проходит в Москве.

Напомним, конкурс "Курортный Олимп" был учрежден в 2005 году в целях поднятия престижа отрасли и стимулирования лучших сотрудников. За более чем 10-летнюю историю он приобрел статус авторитетной профессиональной премии, победа в которой высоко ценится сотрудниками санаторно-курортной и туристской отрасли. С 2016 года "Курортный Олимп" признан региональным этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма".

В прошлом году в конкурсе приняли участие порядка 130 предприятий санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. Было разыграно 13 номинаций, в том числе учрежденная впервые за всю историю конкурса – "Лучшее средство размещения, предоставляющее услуги по системе "Всё включено". Лауреатами конкурса стали 13 специалистов и 23 предприятия отрасли. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]