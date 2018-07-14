Медицина у дома

В самом центре села, на улице Измайловской, расположилось одноэтажное здание. Именно здесь будут работать медики. На площади более 160 квадратных метров оборудован кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты.

Сказать, что ранее в селе Краевско-Армянское не было возможности получить медицинскую помощь, – значит слукавить. Прежде селянам оказывалась фельдшерская помощь в ФАПе. Но здесь проживают более двух тысяч человек, а значит, необходимость в расширении медицинских возможностей была очевидна. И если раньше жителям Краевско-Армянского для получения квалифицированной врачебной помощи приходилось добираться в ближайшую поликлинику на автобусе с пересадками, то теперь медицина станет доступнее – в селе открылся офис врача общей практики.

По словам заведующего отделением общей практики Александра Антонова, ожидается, что ежедневно на прием к врачу будет приходить порядка 15-20 человек. Эта нагрузка сопоставимая с объемом работы участкового терапевта в поликлинике.

В первое время в новом офисе будет работать врач общей практики, фельдшер и медицинская сестра. Впоследствии к работе приступит и педиатр, который ежедневно сможет принимать 10-12 детей. Кроме того, офис рассчитан и на дневной стационар. На выездные консультации сюда будут приезжать узкие специалисты: лор, невролог, окулист, гинеколог и другие.

Пока в новом здании идут последние приготовления к приему первых пациентов, глава города Анатолий Пахомов посетил торжественную сдачу нового медицинского учреждения и поблагодарил строителей за отличную работу, отметив, что главной задачей современного здравоохранения является профилактика. И тут важна сознательность людей:

– Мы имеем гражданскую позицию – хотим, чтобы наш город процветал, – подчеркнул глава города. – Стараемся улучшить условия жизни жителей всего Сочи. Но и самим жителям не стоит забывать о том, что это их город, беречь то, что создается.

Офис врача общей практики в селе Краевско-Армянское был построен на средства целевой программы министерства здравоохранения Краснодарского края с привлечением финансирования администрации края и города. Кстати, это не единственное медучреждение подобного формата: еще одно здание для мини-поликлиники возводится в селе Измайловское. По словам строителей, оно будет готово до конца года. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]