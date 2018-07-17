ФУТБОЛЬНАЯ СКАЗКА, ПРОЩАЙ...

В минувшее воскресенье в "Лужниках" состоялся финал Мундиаля, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Впервые в своей истории наша страна стала страной – хозяйкой Чемпионата мира по футболу и приняла многочисленных гостей со всего мира с русским радушием и гостеприимством. На сочинском стадионе "Фишт" прошло шесть матчей ЧМ-2018, зрителями которых стали более 265 тысяч гостей, из них более 60 тысяч – иностранцы. В фан-зоне Фестиваля болельщиков на площади Южного мола побывало более 500 тысяч футбольных фанатов.

Подводя итоги Чемпионата мира в Сочи, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что игры прошли без единого нарекания по уровню организации.

– Каждый с честью выполнил свою функцию. Вся региональная команда – от волонтеров до руководителей проектов – сработала на высокий балл на чемпионате мира и добилась результатов, которыми гордится вся Россия, – приводит слова главы региона Вениамина Кондратьева пресс-служба Краснодарского края.

Были выполнены все поставленные задачи: разведены потоки болельщиков и отдыхающих, не было допущено скопления людей на входных группах стадиона, качественно отрегулирована работа общественного транспорта. Отлично отработали все задействованные во время проведения ЧМ-2018 подразделения медиков, работников транспорта, сферы ЖКХ, полиции, экстренных служб.

Наследием Чемпионата мира по футболу для России, кроме финансовой выгоды, станет изменение облика страны, считает председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Об этом он рассказал в московском городском пресс-центре на брифинге, который транслировался в пресс-центрах городов-организаторов в режиме видеомоста.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили на брифинге в городском пресс-центре Санкт-Петербурга (он также прошел в режиме видеомоста) отметил, что проведение ЧМ-2018 является очень хорошей рекламой России на международной арене и делает страну ещё более привлекательной для туристов. Он напомнил, что в следующем году в России пройдёт главное мероприятие для Всемирной туристкой организации – Генеральная ассамблея.

– Для нас эта Генеральная ассамблея то же самое, что чемпионат мира, самое главное событие в нашей отрасли, – отметил он и добавил, что для проведения ассамблеи в Россию приедут представители из 156 стран. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]