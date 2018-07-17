РОМАНТИКА ОБЩЕЖИТИЙ

Сегодня в Сочи официально работают, то есть прошли квалификацию с получением соответствующей категории, 2 285 средств размещения. Из них чуть больше 3% функционируют в формате хостелов. Некогда исключительно европейский вид гостиниц осваивает российские просторы, и если для мегаполисов данное явление уже не ново, то курортные города только входят во вкус.

В переводе с английского "хостел" означает "общежитие". Иными словами, постоялец получает в аренду не полноценный номер, а спальное место с удобствами на этаже. 69 сочинских хостелов располагают 5369 койко-местами, а общий номерной фонд их составляет 1442 номера. По данным городского управления курортов и рекреационных ресурсов, самый крупный хостел на 2087 коек расположен в Адлере, в Олимпийском парке, самый маленький, всего на 6 койко-мест, на Цветном бульваре. Прошедший Мундиаль показал актуальность у туристов данного сегмента гостиничного бизнеса.

Андрей и Анна Антипкины познакомились в одном из хостелов Парижа. Она – студентка из Краснодара, он – программист из Москвы. На общей кухне услышали родную речь и присмотрелись друг к другу. Почти 10 лет Анна и Андрей – муж и жена. В семье подрастают двое детей, есть любимая работа, собака, материальное благополучие, но день своего знакомства в парижском общежитии супруги до сих пор вспоминают с трепетом и утверждают, что это была судьба.

Молодые люди уверены: бояться хостелов не стоит. Это современно, популярно и очень бюджетно. К тому же, нынешние общежития для путешественников зачастую имеют креативный дизайн и комфортные условия для проживания, поэтому среди постояльцев можно увидеть как продвинутую молодежь, так и людей среднего возраста и даже родителей с детьми.

– В последнее время нас стали выбирать семейные пары, – рассказывает заместитель директора NiseHostel Sochi Станислав Лошаков. – В период каникул останавливаются детские группы с педагогами и родителями. Наш хостел больше напоминает уютную мини-гостиницу с современным интерьером и комфортными зонами для сна и отдыха. На площади в 600 квадратных метров располагаются 11 номеров, кухня, прачечная, душевые для мужчин и женщин, гостевая, в которой можно с пользой и интересом провести время. К услугам постояльцев мини-библиотека, настольные игры, цифровое телевидение, бесплатный Xbox 360, охраняемая парковка. Но главное, что, на мой взгляд, является огромным плюсом, – живое общение. В хостеле вы легко найдете друзей или хороших приятелей. Причем даже из другого государства. У нас, например, в дни Чемпионата мира по футболу проживали 30 иностранцев. Кстати, каждый гость получает временную регистрацию, с которой может свободно передвигаться по городу.

По словам Станислава Лошакова, с июня до середины июля услугами NiseHostel Sochi воспользовались более 250 человек. На днях заехал детский лагерь из подмосковной Истры. 46 детей с родителями и педагогами приехали в Сочи на 10 дней. В среднем же туристы арендуют койко-место на неделю.

– Это уже наш второй визит в Сочи, – рассказывает руководитель и педагог языкового центра "Лингвист" Наталья Губарева. – И второй раз мы размещаемся в этом хостеле. Нас все устраивает: чисто, комфортно, приветливый персонал. Есть общая комната, в которой мы с ребятами проводим занятия и совместный досуг. Нашему центру уже 7 лет, и каждые летние каникулы мы стараемся вывезти детей на отдых. Были в Италии, в Польше, на Мальте, в Санкт-Петербурге. В Сочи, поверьте, сервис на достойном уровне.

В номерном фонде этого хостела, как, впрочем, и большинства сочинских хостелов, есть стандартные общие мужские и женские номера на 4 и 6 мест, семейные номера с просторной двуспальной кроватью и двухъярусной кроватью для детей, а также двухместные номера с раздельными кроватями. Номера оборудованы шкафом, письменным столом и сплит-системой. В каждом номере бесплатный Wi-Fi.

– Нашему хостелу всего 2 года, – продолжает рассказ Станислав, пока мы направляемся по довольно просторному коридору в сторону общей кухни. – В системе интернет-бронирования Booking.com на основании отзывов туристов наш хостел по 10-балльной шкале оценили в 8,4 балла, в прошлом году было 8,2 балла. Радует, что постояльцы видят нашу заботу и доброжелательное отношение. Мы стараемся обеспечить своим гостям максимально домашнюю атмосферу.

Что, впрочем, видно невооруженным глазом. На стенах в общей комнате фотографии и рисунки гостей, на ресепшн цветы, на кухне стикеры-напоминалки. Здесь все согласно законам общежития и уважительного отношения к соседу: поел – не забудь помыть посуду, не оставляй в холодильнике бесхозную пищу, не занимай остатками своего блюда общую посуду. Все правила максимально корректны, конкретны и доброжелательны. Несмотря на ежедневную уборку, администрация требует от гостей соблюдения элементарных санитарных норм. Кроме того, в этом хостеле категорически запрещено курить и распивать крепкие напитки.

Большинство хостелов сегодня можно забронировать онлайн через специальные сайты. Там же размещаются полезная информация и отзывы путешественников. Если вы максимально спланировали свой отпуск и знаете, какие достопримечательности хотите посетить, то не стоит отступать от плана. Не поленитесь узнать, где расположен объект размещения, каковы его правила, маршруты общественного транспорта, объекты социальной инфраструктуры, находящиеся поблизости. Некоторые хостелы допускают размещение с домашними питомцами, но если у вас аллергия, отдых будет испорчен. Важен и ценовой вопрос. Собственно говоря, хостелы чаще выбирают из-за демократичной стоимости. В среднем цена койко-места в сочинских хостелах колеблется от 350 до 650 рублей, в зависимости от локации. В хостелах, расположенных на центральных улицах курорта – Навагинской, Островского, Горького, Советской, Конституции, а также на улицах, примыкающих к знаковым местам и гостевым маршрутам, ценник значительно выше, чем в тех, что расположены в спальных микрорайонах – Мамайка, Макаренко, Ареда. А вот сервис не всегда будет адекватен цене. Так, в одном из хостелов на улице Горького, например, вам могут предложить двухместный номер без кондиционера и даже окна за 1600 рублей в сутки.

Одним словом, если вы решили остановиться во время своего отпуска в хостеле, максимально фильтруйте предложения, дабы не получить кота в мешке. Ну и, конечно, помните, что аренда спального места предполагает определенные коммунальные неудобства. Светлая же сторона проживания в гостиницах подобного формата заключается в том, что у вас есть возможность завести массу интересных знакомств. Хостелы служат своего рода центрами концентрации творческих людей: музыкантов, художников, актеров. И вы вполне можете попасть на "камерное" выступление начинающего рок-музыканта или послушать рассказы путешественников со стажем. Так что вперед за романтикой общежитий! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]