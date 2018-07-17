В Сочинском художественном музее открылась выставка, на которой свои работы представили известный живописец Сергей Андрияка, а также студенты Академии акварели и выпускники творческих смен образовательного центра "Сириус".

Народным художником РФ, действительным членом Российской академии художеств, ректором Академии акварели Сергеем Андриякой созданы тысячи произведений в различных жанрах изобразительного искусства. Это сюжетные картины, портреты, натюрморты и пейзажи. При всей камерности акварельной живописи он пишет монументальные полотна, достигающие размеров шесть и более метров.

Особое место в экспозиции "Мастер и ученик" заняли работы выпускников образовательного центра "Сириус", выполненные под руководством ведущих художников-педагогов Академии акварели и изящных искусств.

Обучение в "Сириусе" дает возможность юным художникам из различных городов раскрыть свой творческий потенциал, овладеть новыми техническими приемами и расширить знания о жанрах и направлениях в искусстве.

Опыт, полученный учениками от своих наставников, помогает им стать настоящими мастерами акварельной живописи. На выставке представлены предметы прикладного искусства, такие как витражи в технике "Тиффани" и "Фьюзинг", роспись керамики, скульптура и анималистическая скульптура, мозаика, гончарные изделия, а также полотна, выполненные в разных техниках – живопись, рисунок, офорт и так далее.

Выставка продлится до 2 сентября.

Ольга КРУГЛОВА Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]