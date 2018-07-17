С РОНАЛДУ И СУАРЕСОМ – РЯДОМ!

Конечно, еще недавно никто из этих талантливых и по-хорошему самолюбивых шестнадцати-семнадцатилетних сочинских футболистов и мечтать не мог о том, что воочию, буквально в считанных метрах от себя, увидят звезд мирового футбола на олимпийском стадионе "Фишт" и будут наслаждаться их филигранной игрой. Что и говорить, повезло. Несказанно. А вернее – заслужили.

Просьба подобрать несколько десятков юных футболистов для подачи мячей во время матчей чемпионата мира поступила руководству Сочинской спортивной школы №10 от Оргкомитета ФИФА. И начался кропотливый отбор. Наконец, тренер Отари Пруидзе представил заявку с именами наиболее достойных кандидатов – победителей ряда соревнований, к тому же успешно успевающих в гимназиях и школах.

Впечатления от увиденного на "Фиште" у ребят, естественно, останутся на всю жизнь, как нельзя лучше помогут им в освоении многогранной и многотрудной футбольной науки. Ведь они внимательнейшим образом наблюдали за тем, как обращаются с мячом, ведут игру Роналду, Суарес, Черышев и другие выдающиеся мастера. Такое не забывается. И старательно перенимается.

Прощаясь с юными сочинскими футболистами, представители Оргкомитета ФИФА, спонсоры чемпионата поблагодарили их за безупречную работу, вручили в качестве подарка комплекты спортивной формы.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]