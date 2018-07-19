НАСТРОЙЩИК ОРГАННОЙ ДУШИ

В Зале органной и камерной музыки состоялись концерты известного российского органиста из Барнаула, заслуженного деятеля искусств России Сергея Будкеева. Личность музыканта примечательна тем, что Сергей Михайлович является не только музыкантом-исполнителем, но и органным настройщиком, что само по себе редкое сочетание.

Сочинской публике музыкант представил программу, в которую вошли сочинения И.С.Баха, Бальбатра, Букстехуде, Клерамбо, Лемменса, а также Генделя, Телемана, Моцарта и Шелби.

– Популярность органных концертов растет, – уверен музыкант. – Мы – исполнители, ставим перед собой, прежде всего, образовательные цели. Задача наших органных концертов – привить вкус к классической музыке. Аудитория на таких концертах, – это не только интеллигенция с развитым эстетическим вкусом. Особенно приятно, что концерты пользуются популярностью и у молодежи, ведь она очень музыкальна и обладает развитым стремлением к гармонии, приходит на такие концерты с пониманием.

Сергея Будкеева по праву считают основателем органной культуры Алтайского края. В 1984 году, когда в Барнауле был установлен "король всех инструментов", его хранителем стал Сергей Михайлович. 34 года он приобщает жителей Алтайского края к органной музыке и культуре. Музыкант дает концерты не только на большом филармоническом инструменте в Барнауле, но и на портативном – в различных городах региона.

Доктор искусствоведения, профессор, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства факультета искусств Алтайского государственного университета Сергей Будкеев является автором впервые опубликованного в России курса лекций для вузов "Страницы истории российской органной культуры XIX – середины XX веков".

Сергей Михайлович стажировался на органостроительной фирме "Ригер-Клосс" (Чехия). Этот опыт позволил ему принять участие в разработке конструкции, строительстве и установке органа в Барнауле. Как мастер-реставратор он осуществлял капитальный ремонт, реконструкцию, настройку концертных органов Иркутска и Красноярска.

– В Сочи установлен орган фирмы "Ригер-Клосс", – продолжает Сергей Михайлович. – Я занимался ремонтами таких инструментов и хочу сказать, что с учетом климатических условий, в которых находится орган, он звучит достойно. Местные мастера проводят колоссальную работу, но основательная регулировка требуется. С радостью возьмусь за эту деятельность, если назреет необходимость и представится возможность.

Сергей Будкеев высоко оценил новации, которые демонстрирует Сочи. Например, совместные концерты органа в сочетании с другими инструментами. Отметил детские программы, направленные на популяризацию органной музыки.

– Органная музыка – тот универсальный язык, который помогает ощутить гармонию во всей ее полноте, – подытожил музыкант. – Игра на этом инструменте переносит в мир, где царит равновесие и умиротворение.

Помимо концертов в Зале органной и камерной музыки, Сергей Будкеев встретился с генеральным директором Сочинского концертно-филармонического объединения Владимиром Мишариным. В совместных планах – реализация новых интересных для жителей и гостей Сочи проектов.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]