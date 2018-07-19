Чистоту и красоту гарантируем!

На планерном совещании в администрации Сочи подвели итоги ЧМ-2018 и поставили задачи на лето Чемпионат мира по футболу в России прошел на высоком уровне во всех городах-организаторах. Что касается Сочи, по тем рейтингам, которые были организованы FIFA, ниже третьего места мы не опускались, а во многих стали победителями. Это говорит о правильной организации. Именно с этого начал традиционную планерку в минувший вторник глава Сочи Анатолий Пахомов.

– По-другому и быть не должно, потому что такого опыта по проведению событийных мероприятий, которые проходят в Сочи, нет ни у кого в России, – подчеркнул Анатолий Николаевич. – Я был на финальной игре чемпионата, посмотрел и матч, и отреставрированный стадион "Лужники", и подготовку Москвы. Очень чисто, красиво, нам в этом плане есть чему подучиться.

За каждой улицей в Сочи не первый год подряд закреплены работники администрации, которые руководят благоустройством и чистотой. Чемпионат завершился, футбольные болельщики разъехались, но в Сочи в самом разгаре высокий пляжный сезон. Об этом напомнил градоначальник своим подчиненным. Люди, которые приедут на отдых, должны увидеть чистый, красивый, ухоженный город. Все силы муниципалитета на этой неделе брошены в Имеретинскую низменность, которую необходимо привести в идеальный вид. Внимание паркам, скверам, подземным переходам – таков краткий список первоочередных задач.

Время летит неумолимо, до начала нового учебного года остается менее полутора месяцев. Управлению по образованию и науке поручено усилить контроль за ходом ремонтов школ, дошкольных учреждений и центров дополнительного образования. Двадцать одно учреждение образования ремонтируется за счет шефской помощи. В августе начнется их приемка в эксплуатацию.

Недавно в Сочи открылся центр для детей-аутистов. Мэр города Анатолий Пахомов призвал не терять времени и помочь открыть такой же центр для ребятишек с ДЦП.

– У родителей особенных детей нет денег, какую-то посильную помощь мы обязаны им оказывать, это наша ответственность, – напомнил мэр.

49 многоквартирных домов так и не решили, какой способ управления выбрать. Больше всего неопределившихся в Центральном районе – 19. Анатолий Пахомов поручил главам районов провести с собственниками этих домов собрания, чтобы разъяснить преимущества самостоятельного выбора УК.

– Собственникам стоит поторопиться и сделать выбор самостоятельно. Иначе в ближайшее время эти дома выставят на торги. И тогда их может не устроить цена за услуги управляющей компании или перечень работ. Но будет поздно. Пока у них ещё есть время, нужно самим выбрать компанию, – сказал мэр Анатолий Пахомов.

Важной темой планёрки стало обсуждение алгоритма расселения жильцов аварийного дома №33 по улице Видовой. Дом подлежит сносу, решением суда он должен быть расселён. В здании расположены 94 частные и 101 муниципальная квартиры. Уже решено, что расселение жильцов будет проводиться в несколько этапов.

Еще один вопрос "на вырост" – подготовка инвестиционных предложений по развитию территорий Лазаревского района, исключая Дагомыс и Головинку. Задача подготовить пакет документов, с которыми город выйдет на инвестиционный форум в 2019 году, поставлена главному архитектору Сочи. Анна МАРТЫНОВА, Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]