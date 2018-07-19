СОЧИ – ВСЕРОССИЙСКИЙ СВАТ?

Люди едут в наш город в поисках семейного счастья Сочи. Курортный роман. Классика жанра. Мимолетное увлечение, примерно так спето в песне популярным автором и исполнителем Сергеем Трофимовым:

"Вот как бывает в жизни подчас,

Наша встреча караулила нас,

Я заметил твой смеющийся взгляд...".

И дальше:

"У тебя далёко дом и семья,

И меня с курорта ждут сыновья,

Так что в этой бесшабашной любви

Между нами получилась ничья."

Но такой расклад не для тех, кто едет в Сочи, чтобы не остаться без второй половины. Едут в основном женщины, девушки, кто не успел посвятить себя узам Гименея в силу объективных или субъективных причин: долгие учеба и путь к карьере, не отпускал родительский дом, попадалось, "но все не то", запоздалое чувство любви, неудачный первый брак... В Сочи всегда ехали за личным счастьем. Потому что отдых способствует тому, чтобы лучше присмотреться, понять, показать себя со всех сторон. В шубах рассмотреть друг друга сложно, а тут условия примерно такие, какие были у Адама и Евы. И тем не менее, не покупая туристический тур "За любовью", поездка завершается единением двух сердец.

– Приезжаю в Сочи пятый раз, – рассказывает 35-летняя Татьяна, бухгалтер из Иркутской области, – познакомиться, а, может быть, и замуж выйти. Но вот не судьба. Попался как-то парень, удовлетворяющий мои требования к сильному полу: блондин, спортивный, образованный, москвич. Восемь дней дружили, а потом одолжил у меня 10 тысяч и сменил номер телефона. Но я до сих пор не считаю его аферистом, может, обстоятельства какие-то мешали продолжить наши встречи? Теперь я жду или Геннадия, или похожего на него. Но, наверное, судьба все-таки отвернулась от меня.

Другой гостье Сочи – Алине Вет 29 лет. Врач. Тоже ищет непьющего, некурящего спортсмена, но только...врача, чтобы было о чем поговорить. Всегда начинает знакомство с того, что ей стало плохо, и смотрит, как профессионально ей начнут оказывать помощь. Если все хватаются за телефоны и пытаются вызвать скорую помощь, следовательно, врача в этой компании нет, Алина сразу "выздоравливает" и идет искать другое сообщество с доминированием мужчин.

– Клеятся в основном женатые, спрятав обручальное кольцо, – говорит Алина. – Дура, что в университете еще не вышла замуж. Столько однокурсников подавало знаки внимания! Но я была с завышенной самооценкой: тот не такой, другой не подходит. Я изменилась, но время уходит, холостые окольцевались, а с бывшими женатыми связываться не хочу. Верю в свою планету. В Сочи впервые. Здесь действительно много народу, можно влюбиться и продолжить отношения, но пока все мимо. Покупала тур в Сочи именно с целью познакомиться. Турфирма обещала возить по заведениям, где ужинают богатые и знаментиые. Один раз столик заказали в хорошем ресторане. А потом сказали, мол, футбол, мест в заведении мало.

Алина продолжает:

– Среди болельщиков россиян тоже прибавилось. Но у них только футбол на уме. Девушек в упор не видят, когда матчи идут. Дзюба и Акинфеев глаза затмили. Да и подпитые все. Не поймешь, кому подмигивать.

Мы уже рассказывали, что часто люди, которые хотят жениться или выйти замуж, стараются быть максимально открытыми. Селятся не в пятизвездочных гостиницах, а в хостелах. Где сама обстановка позволяет узнать соседа лучше и подружиться. Администраторы хостелов рассказывали, что и у них люди находили друг друга. Расставались, через некоторое время снова встречались. Правда, пока им неизвестно, закончились ли знакомства свадьбами.

27-летняя жительница Самары Дарья вообще рассмешила вашего корреспондента, рассказав, что когда дело доходит до ухаживаний и взаимного анкетирования, она предъявляет справку от врача о непорочности. Некоторых это отпугивает, боятся обязательств. А один претендент на руку и сердце старорежимной закалки вроде как привязался душой к девушке. Сам он с Вятки, из Кировской области, работает художником на заводе "Серебряная чернь". Уехав домой, за неделю прислал 20 телеграмм. Обещает приехать в Самару, где живет и работает Дарья. Но девушка, поверив жениху из Вятки, все равно продолжает знакомиться, предъявляя справку.

Во время великой олимпийской стройки в Сочи на работу ехала молодежь отовсюду. Сейчас тоже поток желающих устроиться на работу не иссякает. Психологи говорят, что служебные романы чаще ведут к заветной цели, нежели курортные. Действительно, нам известны десятки случаев, когда молодые люди находили себе пару здесь, в Сочи, играли свадьбы, рожали детей, которые становятся уже коренными сочинцами. А пока на курорт круглогодично съезжаются одинокие люди, чтобы найти свою любовь, свою судьбу. Пусть у них все получится! Ирина АЛМАЗОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]