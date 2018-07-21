ПРИВЕТЛИВОЕ СОЧИНСКОЕ ЛЕТО

Как сделать школьные каникулы интересными, веселыми, полезными, а главное – безопасными? Богатый опыт организации летнего досуга детей и подростков, наработанный в последние годы Лазаревским районом, может быть использован не только в масштабах нашего города. Если для одних, детей и подростков, каникулы – беззаботная пора, для других, взрослых, время – ежедневной, очень кропотливой работы. Задача привычная: обеспечить школьникам возможность отдохнуть, оздоровиться, с интересом и пользой провести свободное время, но весьма непростая. И, конечно, крайне ответственная. В процесс включаются все: городские и районные власти, администрации сельских округов, территориальные органы местного самоуправления, работники различных ведомств – управлений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, депутаты, участковые, волонтеры, представители родительской общественности. Наряду с давно подтвердившими свою эффективность проектами, например, программой "Площадка нашего двора" появляются новые идеи. Особенно активно и креативно работает в этом плане Лазаревский район.

– Летняя кампания в самом разгаре, и нашим детям некогда скучать! – сообщили "НС" в Лазаревском территориальном отделе управления по образованию и науке администрации города Сочи. – В нынешнем году на базе школ, домов культуры, библиотек и спортивных объектов действуют 43 досуговые площадки, причем, в каждом микрорайоне и, что особенно важно, даже в самых отдаленных селах и аулах. Они ведомственные, работают в разное время, одни – утром и днем, другие – вечером, у каждой своя тематическая программа, включающая самые разные формы и виды занятости, сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку, но общие строгие требования – как по уровню организации деятельности, так и по безопасности детского отдыха.

Подвижные, развивающие и интеллектуальные игры, познавательные экскурсии, творческие конкурсы, викторины, спортивные соревнования, эстафеты – здесь всегда весело и интересно. У детей есть уникальная возможность продемонстрировать свои таланты и дарования, максимально полно проявить себя. В том числе в исследовательской деятельности. Показательный пример – гимназия №76 поселка Дагомыс.

– В летний период на своей вечерней площадке гимназия реализует проект "ДагомысЛето", – отметили также в Лазаревском территориальном отделе управления по образованию и науке. – Он включает просветительские, познавательные, исследовательские и творческие задания, которые ребята выполняют на площадке и собирают материалы. Весь летний сезон разделен на периоды (по две недели), есть ответственные группы посещения и группы, которые отвечают за мероприятия согласно проекту. Итогом работы станет журнал или газета "ДагомысЛето", которая расскажет об истории поселка, его знаменитых жителях, национальных династиях, людях героической судьбы, знаковых местах.

В Лазаревском центре национальных культур наряду с популярным интерактивным творческим проектом "Город мастеров" и досуговыми площадками, действующими в городских и сельских учреждениях культуры, недавно открылась настоящая "Площадь талантов".

– Ребята веселятся, общаются, проявляют свои творческие способности, – сообщается на странице ЦНК в одной из социальных сетей. – Каждый желающий может почувствовать себя художником, скульптором, актером, танцором, певцом, шеф-поваром и, наконец, просто счастливым ребенком! Все уходят в прекрасном настроении, получив огромный заряд бодрости и позитива!

Дети также могут побывать на репетициях творческих коллективов и исполнителей, посетить выставки декоративно-прикладного искусства, принять участие в мастер-классах по гончарному искусству, бисероплетению, ковроткачеству и других – выбор обширный. Второй год подряд ЦНК совместно с Лазаревским парком культуры и отдыха проводит ЭКОэстафету "Растем вместе". Недавно агроном Зураб Тушишвили провел увлекательную экскурсию для ребят досуговых площадок Центра, рассказал о правилах поведения в парке, об интересных растениях и особенностях колхидского леса. Затем дети приняли участие в посадке молодой сосны, которая обязательно пустит глубокие крепкие корни.

Интересную, разнообразную и очень насыщенную программу подготовили для детей, посещающих летнюю досуговую площадку "Веселый муравейник", сотрудники Лазаревской библиотеки. Десятки познавательных мероприятий ежедневно проходят и в филиалах, работающих по всему району.

– "Миллион приключений" – литературный дартс, в ходе которого дети не только отвечали на вопросы викторины, но и проявили свои навыки в метании дротика, что вызвало азарт у всех без исключения, – рассказали в библиотеке. – Участвуя в "Богатырских забавах", ребята показали свою удаль и сноровку, а также актерское мастерство в конкурсе "Богатырская речь". Вместе со всей страной мы следили за новостями завершившегося недавно Чемпионата мира по футболу, обсуждали матчи, просматривали слайды и, конечно же, болели за сборную нашей страны. Ребята так прониклись этой темой, что с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков и сами мастерили флаги стран-участниц первенства. Традиционно в рамках проекта "Литературная скамейка" дети выходят в сквер имени Кирова, расположенный по соседству. "Мы лесные, степные, болотные – ваших сказок герои животные" – под таким названием прошла тематическая викторина по известным сказкам. Весело и с пользой детвора провела время, отведенное на познавательную часть программы и подвижные игры. Ежедневно ребята узнают много нового, общаются, находят друзей среди сверстников.

– Всего на детских досуговых площадках Лазаревского взморья задействовано более трех тысяч детей и подростков, – подчеркнула руководитель отдела молодежной политики администрации Лазаревского района Юлия Березина. – За каждой площадкой закреплены шефы, оказывающие всестороннюю помощь в их работе. В рамках организации школьных каникул мы уделили особое внимание такому важному аспекту, как подготовка специалистов, работающих с детьми. Большим подспорьем в этом плане стала муниципальная программа "Школа вожатых", реализуемая при поддержке главы города Анатолия Пахомова. Из семидесяти ее выпускников, получивших сертификаты государственного образца, пятеро работают в нашем районе. Сочинский опыт организации детского досуга востребован не только в других районах края, к нам приезжают также коллеги из разных регионов страны.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]