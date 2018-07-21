ЛЕОПАРД ПОКА БЕЗОБИДЕН

"СоЧи" – "Спартак-2" (Москва) – 0:1 (0:0).

Гол: Пантелеев, 64 (с пенальти).

"СоЧи": Заболотный, Померко, Пасегов (Лагатор, 87), Соловьев, Барсов, Бурмистров, Юрганов, Саная, Калугин, Заика, Почивалин.

"Спартак-2": Ермаков, Тюнин, Рудковский, Миронов, Воропаев, Маслов, Лихачев, Нимели (Прошляков, 90+), Руденко (Петрунин, 90), Пантелеев, Бакаев (Мазуров, 84).

Удары (в створ ворот): 9(4) – 11(6).

Угловые: 4 – 5.

ПредупреждениЯ: Почивалин, 63, Бакаев, 68, Юрганов, 73, Маслов, 78.

СудьЯ: Волошин (Смоленск).

Сочи. Центральный стадион имени Славы Метревели. 3300 зрителей. Прошло два года, как в Сочинский государственный заповедник был выпущен среднеазиатский леопард. А на днях жители и гости курорта увидели леопард футбольный – в виде рисунка на логотипе команды "Сочи", проводившей стартовый матч нового сезона в первом дивизионе ФНЛ. В отличие от того, природного, который из клетки решительно бросился в чащу, этот хищник, вернее, команда, его олицетворяющая, особого наступательного напора на прекрасном газоне, где еще недавно тренировалась сборная Бразилии, не проявила. Справедливости ради скажем, что тому были и объективные причины, о которых упомянул на пресс-конференции главный тренер "Сочи" Александр Точилин. Состав окончательно не сформирован и, соответственно, не наигран, да и акклиматизацию со счетов не сбросишь: Сочи – не Петербург.

Кстати, довольно душная погода, а также взаимная острожность заставляли обе стороны, особенно в первые полчаса, действовать на средних скоростях, экономя силы, как бы выжидающе, рассчитывая на роковую ошибку соперника. Иногда игра шла практически в тренировочном режиме. Прицельные удары издалека были редкими, так же как и более-менее жесткие единоборства. Наконец, по заполненной до отказа трибуне разнесся пробуждающе-ободряющий клич: "Сочи"! "Сочи"! И вот – довольно опасный момент у ворот Ермакова. После серии неточностей коварный удар головой в падении удался Бурмистрову, однако голкипер в прыжке отразил мяч. Москвичам в ответ удался фланговый прорыв, и Рудковский неожиданно пробил в ближний нижний угол ворот; теперь свою команду выручил Заболотный. Еще раз ситуация обострилась за минуту до окончания первого тайма, когда Миронов нарушил правила, пытаясь отобрать мяч у Померко в двадцати метрах от своих ворот. Удар со штрафного, к сожалению, получился не таким удачным, как у участников недавнего чемпионата мира.

В перерыве некоторые болельщики стали высказывать мнение, что игра может так и закончиться без забитых мячей. Однако ее рисунок изменился с самого начала второй половины встречи. Инициативу проявили спартаковцы, резко прибавив в скорости, вспомнив о продольных передачах. И, как следствие, вынуждали сочинцев все чаще ошибаться, нарушать правила, не поспевая за визави. На 56-й минуте Нимели выскочил один на один с голкипером, и лишь в последний момент тот помешал нанести удар. А через восемь минут произошло решающее событие. Москвичи большими силами вновь ринулись в атаку, и их затяжная комбинация была прервана недозволенным приемом в чужой штрафной площади. Пенальти Пантелеев реализовал безупречно.

Хозяева, снова поддерживаемые болельщиками, пытались хотя бы выровнять положение стараниями Почивалина, Калугина, Саная, только до голевых моментов не доходило. Надежно играла защита. Минут за пятнадцать до финального свистка зрители потянулись к выходу, и предчувствие их не обмануло: вырвать хотя бы ничью сочинцы не смогли.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]