Островок твоей мечты

Лето в Сочи перевалило за середину. Море в этом году прогрелось рано, поэтому места под солнцем у воды разлетались как горячие пирожки. Вернее, учитывая температуру воздуха на курорте, как освежающий лимонад.

Готовиться к высокому сезону 2018 года городские власти начали загодя, еще прошлой осенью озадачив арендаторов: привести вверенные им на правах аренды участки побережья в порядок с истинно европейским шиком,гарантировать красоту и комфорт.

И настал в новейшей истории Сочи день, когда на пляжах привольно, уютно и интересно. Шезлонги, зонты, качели, беседки, душевые соединяет между собой деревянная лента дорожек. По ним без труда к самой воде пробираются мамы с колясками. Об экологии тоже не забыли: этим летом на всех пляжах Большого Сочи организован раздельный сбор мусора.

Треугольный участок суши в устье реки Сочи напротив Северного мола морского порта всегда считался местом диким, обжитым лишь рыбаками, собачниками и маргиналами. Вы тоже так считаете? Значит, вы давно сюда не заглядывали.

Идеальная чистота вокруг – первое, что бросается в глаза, когда смотришь на этот пляж с набережной реки Сочи. Полтора десятка ступеней ведут в маленький южный рай с названием пляж "Островок".

– Сложным было превращение этого уголка в устье реки в современный европейский пляж? – спрашиваю у директора "Островка" Михаила Мкртычана.

– До сих пор сложностей много – после каждого хорошего дождя река приносит мусор. Иногда целые деревья. Поначалу денег было маловато, многое делать приходилось самостоятельно. Что смог, я сделал сам. Например, сварил лестницу вот этими руками.

Территория пляжа небольшая, но зонирована очень грамотно. Вот уютные беседки для тех, кто любит пикники и мечтает совместить их с морскими купаниями. На широкой пляжной полосе хватает места и для шезлонгов, и для полотенчиков на гальке. На диванах-качелях идеально любоваться закатами – здесь нет волнорезов и бун, ничто не отвлекает от общения с природой.

– В Сочи я была не меньше двадцати раз и уже считаю этот прекрасный город своим вторым родным, – приветливо улыбается Катя из Новосибирска. Она только что вышла из воды, и мелкие капельки на загорелой коже искрятся в солнечных лучах. – Несколько лет я сюда не заглядывала, отдыхала на заграничных курортах. За то время, что мы не виделись, Сочи сильно изменился. Но для меня как был, так и остался лучшим курортом страны.

Чуть в стороне вдоль берега выстроились рыбаки. Июль – не время для прибрежного лова, слишком высока температура воды. Но они ходят на рыбалку не за уловом. Это особый медитативный стиль отдыха. Вот пожилой мужчина засобирался домой, упаковал спиннинг в чехол, сложил стул.

– Борис, привет! Уже уходишь? А я намеревался у тебя рыбачить поучиться, – подначивает его приятель.

– Чему там учиться, Николаша, сегодня рыбалки не было, да и вчера только одиннадцать рыбешек поймал. Лето… – благодушно прячет улыбку в пышные усы Борис.

По центру галечной косы ближе к ее оконечности стоят туристические палатки. К кемперам на "Островке" относятся радушно. Впрочем, здесь рады всем гостям без исключения. Миловидная женщина вышла из моря, отжимая концы коротких волос.

– Вы удивитесь, но мы… местные. Просто решили устроить небольшое семейное приключение. Дети очень просили переночевать в палатке. А тут центр и море в двух шагах, – говорит Елена.

Десять часов утра. Местные уходят с пляжа, сдают вахту отдыхающим. В раздевалки и пункт проката инвентаря выстраиваются небольшие очереди. Еще бы. Сейчас на Черноморском побережье вам гарантированы теплая вода и максимальное количество ультрафиолета.

– Народу много, работы еще больше, – рассказывает матрос-спасатель Фархад Сазиков. – Вчера было ой-ой-ой, волны вот такие, а когда на скутерах катаются – еще больше.

В эти два-три дня, когда штормило, его коллега Армен Каластьян (на фото внизу) уже четверых человек спас, в том числе ребенка. А в прошлом году сезон на "Островке" выдался спокойным, ни одного такого случая не было.

Отдыхающие едут за солнцем. Будет хорошая погода, и клиенты будут. Ведь лета еще целая половина осталась! Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]