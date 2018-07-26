Стремиться к круглогодичности

На планерном совещании в администрации Сочи обсуждали текущие городские проблемы и ставили задачи на будущее Результаты четырёхлетней работы по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства обнародовали на планерном совещании в администрации Сочи в минувший вторник. Согласно данным специалистов, положительные результаты повлияли не только на чистоту морской воды, но и на здоровье сочинцев.

К слову, сочинцы могут рассчитывать и на расширение медицинских услуг на курорте. По инициативе главы курорта уже идет работа сразу над проектами реабилитационного и диагностического центров.

Именно сейчас в Сочи пик курортного сезона и гости должны остаться довольны отдыхом. Но не все предприниматели считают также. Хаотичная парковка экскурсионных автобусов на улицах курорта не первый раз поднимается на планерке. В разных местах курорта для парковки транспорта экскурсионных фирм есть специально отведенные площадки, однако не все компании ими пользуются. Например, водители одной из экскурсионной фирм регулярно останавливают автобусы в районе ЦУМа. Туристы вытаптывают газон, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Если фирма не начнёт работать как положено, то городским властям придётся принять строгие меры к нарушителю.

В ходе планерного совещания на текущей неделе вновь вернулись к общежитию по улице Видовой, 33. Расселение семей из 100 муниципальных квартир пройдет в три этапа. Остальные 97 – это собственники, которые могут рассчитывать исключительно на денежную компенсацию за принадлежащие им квадратные метры.

На совещании говорили и о планах по благоустройству курорта. Целевая программа, по которой в нашем городе в последние годы уже появились благоустроенные зелёные уголки для прогулок и досуга, продолжается. К сентябрю в Сочи начнут обустраивать новые скверы – по одному в каждом районе – на Макаренко, Бытхе, Фабрициуса.

При этом мэр Сочи Анатолий Пахомов напомнил, что необходимо плотно заняться развитием Лазаревского района, который во многом сейчас отстает от остальных городских территорий. Градоначальник поставил задачу подготовить на Российский инвестиционный форум не менее шести инвестиционных предложений по развитию прибрежных территорий Лазаревского района. Форум состоится в Сочи в середине февраля.

– Лазаревское взморье живёт сезоном, а значит и доход у жителей района нестабильный. Мы должны продумать, что нужно для того, чтобы эта территория работала круглый год, – подчеркнул мэр Анатолий Пахомов. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]