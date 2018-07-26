Бережёт на берегу

В задачи сотрудников медицинских пунктов, расположенных на пляжах курорта, входит оказание первой помощи пациентам. А ситуации иногда случаются экстренные.

Сочи наполнен туристами, многие из них приезжают в наш город за пляжным отдыхом. Кто же не хочет щегольнуть красивым загаром по приезде домой? Особенно если учесть, что во многих регионах России лето длится не пять месяцев как в Сочи, а гораздо меньше.

С какой бы целью туристы не приезжали в Сочи (в гости к родственникам, отдых в санатории, экскурсионный тур), они обязательно будут проводить время на пляже. Ежегодно в нашем городе отдыхает более 3 миллионов человек и если учесть, что каждый из них хотя бы один день провел у моря, можно представить, какая нагрузка и ответственность ложится на арендаторов пляжных территорий. Именно поэтому власти города предъявляют высокие требования к организации их работы. Это и наличие пляжной мебели, настилов, комфортных зон отдыха, а также – обеспечение безопасности, для чего на каждом пляже есть спасатели и организована работа медицинских пунктов.

Пляж "Приморский" – фактически лицо курорта. Он расположен в самом центре Сочи и здесь сосредоточены многочисленные сувенирные лавки, кафе и рестораны, есть аттракционы для детей. Людей на пляже всегда отдыхает много, а значит подход к работе должен быть серьезный.

Медицинская сестра пляжа "Приморский" Светлана Трифонова имеет большой опыт работы в медучреждениях. Живя в Москве, она трудилась и в поликлиниках, и в больницах столицы. А переехав в Сочи уже второй сезон работает в пляжном медпункте. Ежедневно Светлана оказывает помощь 7-8 пациентам. В ее арсенале – необходимый набор медикаментов для оказания первой помощи: остановки кровотечений, обработки ран, стабилизации артериального давления.

– Чаще всего к нам обращаются с порезами, – рассказывает Светлана. – Туристы пытаются снять с бун и металлических конструкций мидий и получают повреждения. Вторые по частоте обращения – это высокое давление, солнечные и тепловые удары: отдыхающие не всегда следуют рекомендациям и продолжают загорать и купаться, когда солнце находится в зените.

Кстати, если о своем здоровье взрослые не особо заботятся, оставаясь на пляже в самые жаркие часы, то с детьми совсем иначе: обращений в медпункт по поводу плохого самочувствия малышей и подростков не много – родители стараются внимательно относиться к режиму их пляжного отдыха.

Несмотря на кажущийся неспешным и размеренным режим работы – экстренные ситуации случаются и на пляжах. Например, недавно неудачливый ныряльщик сломал коленную чашечку и до приезда скорой медсестра не только оказала ему первую помощь, но и следила за тем, чтобы молодой человек не терял сознание.

Кстати, связь медсестры со спасателями осуществляется по рации. Зона ответственности Светланы Трифоновой немалая. Фактически к ней за помощью обращаются туристы, отдыхающие на пляже от морского порта, до гостиницы "Жемчужина". И если пациент не в состоянии самостоятельно дойти до медпункта, медсестра всегда подоспеет на место вызова.

– Мне нравится эта работа, – улыбается Светлана. – Здесь встречается много разных людей и всегда интересно за ними наблюдать. На первый взгляд – пляж это только место отдыха, но на самом деле территория, где есть скопление большого количества людей, всегда является зоной высокого риска, и наша задача сделать отдых людей комфортным и безопасным. Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]