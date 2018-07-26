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ЭКОПРАЗДНИК НА ГОРЬКОГО

ЭКОПРАЗДНИК НА ГОРЬКОГО
Четверг, 26 Июль, 2018 - 07:43

В минувшую субботу городской экологический праздник "Экодвор" состоялся в самом центре Сочи – на территории жилищного комплекса "Парк Горького". Мероприятие прошло на городской детской площадке, которая работает в этом дворе всё лето по вечерам.
Весело и с пользой время провели свыше 60 человек. Было собрано около 40 кг макулатуры и 8 кг пластика, а ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки гости "Экодвора" могли складывать прямо в контейнер для раздельного сбора. Остальное вторсырьё отправилось в пункт приема на улице Пластунской.
На станции Дармарки волонтеры всероссийского движения "Раздельный сбор" рассказали детям, как важно относиться к вещам бережно, отдавать ненужное тому, кому оно пригодится. Многие ушли с обновками, а оставшиеся 4 мешка вещей были по традиции доставлены в управлении хостинской соцзащиты, книги – в городские пункты книгообмена.
Около 40 человек расписали экосумки, многие сложили карманные книжечки о раздельном сборе, ответили на вопросы викторины, узнали в Музее вторсырья о том, как перерабатываются отходные материалы , ознакомились с выставкой, а также получили призы за принесенное вторсырье и участие в викторине.

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