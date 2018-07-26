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ЧАЙНЫЙ ЛИСТ: С КУСТА ДО ЧАШКИ

ЧАЙНЫЙ ЛИСТ: С КУСТА ДО ЧАШКИ
Четверг, 26 Июль, 2018 - 07:45

Накануне юные сочинцы с летней городской площадки по улице Измайловской, 186а посетили мацестинскую чайную фабрику одного из ведущих предприятий отрасли – "Мацеста-чай". Ребята погрузились в мир выращивания, сбора и переработки чайного листа. В сопровождении опытного экскурсовода юные сочинцы посетили чайную плантацию, где узнали об истории чаеводства в России и особенностях выращивания этой нетипичной для наших широт культуры. После чайной плантации ребята отправились непосредственно на фабрику, где узнали о технологии сушки чая, его ферментации, хранении. Завершилась экскурсия чаепитием со сладостями.

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