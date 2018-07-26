ЧАЙНЫЙ ЛИСТ: С КУСТА ДО ЧАШКИ

Накануне юные сочинцы с летней городской площадки по улице Измайловской, 186а посетили мацестинскую чайную фабрику одного из ведущих предприятий отрасли – "Мацеста-чай". Ребята погрузились в мир выращивания, сбора и переработки чайного листа. В сопровождении опытного экскурсовода юные сочинцы посетили чайную плантацию, где узнали об истории чаеводства в России и особенностях выращивания этой нетипичной для наших широт культуры. После чайной плантации ребята отправились непосредственно на фабрику, где узнали о технологии сушки чая, его ферментации, хранении. Завершилась экскурсия чаепитием со сладостями. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]