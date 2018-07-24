ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ САБИНИИ

Увлеченных людей сразу видно – они иначе смотрят на мир, замечая то, что неподвластно заметить обывателю. С сочинцем Константином Головановым мы познакомились на городской выставке цветов, где он представлял свою коллекцию… адениумов.

В последние годы мода на это растение захватила цветоводов. Вырастить экзотический цветок, который еще недавно путали с рукотворным бонсаем, мечтают независимо от климатических зон. В народе его часто зовут импальской лилией или розой пустыни, а также адениум известен многим под именем звезда Сабинии.

На данный момент ученым известно почти 50 видов адениума, который может достичь нескольких метров в высоту в своей естественной среде обитания. Цветоводы в домашних условиях выращивают, как правило, адениум тучный. Его толстый, причудливо изогнутый ствол действительно напоминает бонсай, но творит его сама природа. Помимо ствола, адениумы любят за невероятной красоты цветы самых причудливых окрасок.

– Мое увлечение началось случайно: серфил в интернете и случайно на одном из форумов увидел, как один мужчина советовал женщине заняться адениумами. Подумал: "Адениум? Интересно, что это такое. Сейчас посмотрю". Ввожу в поисковой строке "адениум" – и просто глаза открываются, увидел такую красоту! Сразу начал искать, где семечки купить. Семена очень дорогие были. С первого раза рискнул, взял очень много, и как-то повезло, всхожесть была процентов восемьдесят. Причем я посчитал, что это плохой результат, на форум обратился, а мне цветоводы и говорят: "Да это просто шикарный результат, вы должны быть довольны собой", – вспоминает Константин.

– Где покупали те самые первые семена?

– Заказывал в Москве. Растения из них тоже есть в моей коллекции, вот эти большие, видите? Каждый помню, как растил до этого состояния. Было пару раз: видел в продаже большое растение, хотел купить. Потом из принципа думаю: а зачем, если я сам могу его вырастить так, как мне нравится?

– Долго ли сеянец превращается во взрослый адениум?

– Четыре года, три с половиной – где-то в этих пределах.

– Сколько всего сортов в вашей коллекции?

– Если считать махровые, их, наверное, около шестидесяти, но за ними не угнаться, их очень много. Рынок перенасыщен.

– Насколько хорошо адениумы себя чувствуют в нашем климате? Сложно ли растить их в субтропиках?

– В принципе, несложно, но к ним нужно приноровиться, подобрать ключик. В условиях Сочи его можно растить на улице, и лишь зимой – в помещении.

– Декоративность ствола – это природная особенность или же труд человека?

– Творческий подход во всем нужен. Это серьезная работа, я больше ничем не занимаюсь, только ими. Все начинается с сеянца: нужно крутить, вертеть, подрезать. И, конечно, результат достигается, когда их много. Вот такой, например, получается один на сто штук. Такой – один на тысячу у меня получился. Мне нравится создавать из них что-то красивое, я делаю акцент только на красоту.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]