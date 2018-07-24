ЧЕМПИОНЫ ИЗ СОЧИ

Серебряный призер первенства Краснодарского края по хоккею на траве прошлого года – сборная города Сочи, основу которой составляют юные спортсмены ДЮСШ №6 Лазаревского района (директор – Рашид Ту), на этот раз вернулась из Крымска с чемпионской медалью. За два года воспитанники молодого тренера, мастера спорта Мадина Коблева из никому не известной команды, созданной в ауле Большой Кичмай, стали сильнейшими в регионе.

В финале турнира сочинцы в упорном и драматичном поединке победили хозяев первенства – хоккеистов Крымска – со счетом 1:0. И, по оценкам многих специалистов, весьма заслуженно.

– Этот успех дался нам очень и очень непросто, – признался Мадин Коблев. – Если в прошлом году от нас как дебютантов, не имевших опыта выступлений на подобных соревнованиях, больших результатов никто не ожидал, теперь все соперники были настроены максимально серьезно. Но ребята выдержали, проявили характер, упорство, коллективный дух – и добились победы. Молодцы!

Теперь чемпионы Краснодарского края готовятся покорять новые спортивные вершины и продолжают усиленно тренироваться.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]