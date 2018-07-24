ТОЛЬКО "АДЛЕР" БЕЗ ПОТЕРЬ

Еще месяц назад сразу несколько команд из тринадцати, участвующих в чемпионате Сочи по футболу, бросились в отрыв от остальных коллективов. А сегодня, когда команды провели по семь-десять матчей, максимальную стабильность в смысле оптимального приобретения очков демонстрирует только чемпион города "Адлер".

Предельно мобилизуясь перед каждым поединком, с фаворитом или с аутсайдером, "Адлер" стремится доказать, что прошлогодний успех не случаен и калифом на час он быть не намерен. В результате после восьми встреч у него столько же побед и прекрасное соотношение забитых и пропущенных мячей – 67:18. Закономерно, что список бомбардиров возглавляет представитель этой команды Владимир Овчаренко, у которого 19 забитых мячей.

И все же говорить о том, что лидерство чемпиона бесспорно, пока нельзя. С недавними соседями по турнирной таблице, прошлогодними призерами "Кичмаем" и "Медиком-2", "Адлер" отношения еще не выяснял. А у "Адлера-09" и "ЧНК Сочи", проведших уже по десять матчей и вошедших в первую четверку, выиграть лидеру удалось с огромным трудом, соответственно 4:3 и 3:2.

Будто бы незаметно вторую строчку в таблице занял "Трактор", хотя тем же "Адлеру-09" и "ЧНК Сочи" уступил – 4:5, 2:7. Но в поединке с прошлогодним бронзовым призером "Медиком-2" произвел, можно сказать, сенсацию, забив четыре безответных мяча. Теперь у "Трактора" после девяти матчей 21 очко – на три меньше, чем у "Адлера". И поединок между ними еще впереди.

Неожиданно и резко притормозил "Кичмай", занявший в минувшем сезоне вторую строчку в таблице. Он – автор другой сенсации, но со знаком минус. Кто бы мог подумать, что "Кичмай" проиграет (2:3) "Интернационалу", который до этого не набрал ни одного очка и идет на предпоследнем месте. Теперь представителям Головинки надо доказывать, что эта неудача была случайной и не отразилась на их боевом настрое; им предстоят игры с лидерами.

Да и с отстающими претендентам на медали уши, как видим, следует держать востро. И с "Интернационалом", и с "Кристаллом", "Источником", "Аланией". Что ж, и болельщикам любительского футбола скучать не приходится.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]