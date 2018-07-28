В ногу с современностью

Депутаты Городского Собрания Сочи подвели итоги шести месяцев работы Сессия Городского Собрания Сочи началась с отчета заместителя начальника УВД по городу Сочи – начальника полиции, полковника Александра Бондарева. Такие отчеты депутаты Городского Собрания Сочи заслушивают раз в полгода. Они необходимы обеим сторонам, так как только в режиме диалога удается добиться максимально эффективного взаимодействия.

Депутаты Городского Собрания Сочи отметили работу УВД Сочи положительно и поблагодарили их за работу по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Однако депутаты попросили правоохранительные органы обратить внимание на организацию дорожного движения на курорте.

– По федеральным трассам в пик курортного сезона создаются пробки. Поэтому мы обращаемся не только к нашему УВД, но и на уровень краевого управления подразделения ГИБДД для оказания помощи с их стороны по организации дорожного движения. Идет разговор и о текущих мероприятиях – увеличении количества патрулей, но также мы обращаемся к собственнику федеральной дороги. Без расширения на отдельных участках, без строительства пешеходных переходов – невозможно выполнить ряд мероприятий по разрешению этой ситуации, – пояснил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Заместитель главы г.Сочи Сергей Щербинин вышел на сессию Городского Собрания Сочи с предложением скорректировать муниципальный бюджет, в частности увеличить доходную и расходную части бюджета на 372 миллиона рублей.

– 226 миллионов рублей получены из вышестоящих бюджетов в виде субсидий и субвенций, 145900 рублей – это фактически полученные собственные доходы в рамках работы за первое полугодие. Хотелось бы, чтобы такая возможность у нас была и по результатам работы за весь 2018 год, – отчитался Сергей Щербинин.

Первая часть будет направлена на строительство детских садов и школ, приобретение школьных автобусов, оказание бесплатной медицинской помощи. Почти 146 миллионов рублей собственных средств уйдет на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, переселение из ветхого и аварийного жилого фонда, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также в районные администрации по статьям "Благоустройство" и "Содержание дорог".

С отчетом о выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи за прошлый год перед депутатами выступила руководитель департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Милена Попова. По данным отчета, прирост населения диктует новый подход в развитии социальной инфраструктуры курорта. Специалисты отмечают рост сектора малого и среднего предпринимательства. А вот безработицы в Сочи практически нет.

Депутаты Городского Собрания Сочи приняли новые правила размещения рекламных конструкций. Морально устаревшие рекламные носители уступят место высокотехнологичным системам с возможностью трансляции сменяющихся изображений. Около 30% рекламных носителей старого образца будет демонтировано, взамен появятся ультрасовременные экраны и медиафасады.

– Сочи вошел в тройку умных городов страны, поэтому вопросы применения новых технологий, в том числе и при размещении рекламных конструкций, – тоже очень важный вопрос. Но чтобы они применялись, необходим более продолжительный период предоставления мест для их размещения. Мы утвердили единую планку для всех видов конструкций – 10 лет, – уточнил Виктор Филонов.

В первом полугодии депутаты Городского Собрания Сочи успешно поработали, обсудив в профильных комитетах и группах не только вопросы, которые затем выносились на сессии, но и ряд специфических вопросов для каждой территории. В августе народные избранники уходят на каникулы и вернутся к работе через месяц, в сентябре. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]