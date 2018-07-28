Порода друга не важна

То, как люди относятся к животным – своего рода лакмусовая бумажка человечности. Есть такие, которые не приемлют у себя дома ни собак, ни кошек, а другие ратуют за "чистую кровь", отдавая предпочтение только породистым представителям. Но для кого-то экстерьер их собаки не важен: человек готов заботиться о четвероногом друге не взирая на окрас, цвет глаз, длину хвоста, осанку. И людей, которые понимают, что животные из приюта, найденные на улице, ничем не хуже тех, кого можно купить за десятки тысяч рублей, становится все больше. В сочинской городской ветеринарной клинике состоялась встреча волонтеров и руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса. Волонтеры города, оказывающие помощь городским приютам для бездомных животных, проделали огромную работу в преддверии Чемпионата мира по футболу. Так, например, в течение этого года в Сочи было подвергнуто стерилизации 2600 собак и кошек, 440 из них – животные, изъятые с улиц города. Стерилизация безнадзорных четвероногих выполнялась за счет средств, собранных волонтерскими организациями.

– Та работа, которая на сегодняшний день проводится в Сочи, имеет большое будущее, – отметил Роман Кривонос. – Мы со своей стороны будем ее поддерживать. Стерилизация – это гуманный способ регулирования численности животных. Благодаря работе волонтеров таких животных помещают в приюты, многим находят новых хозяев.

Пример такого опыта – приют для бездомных собак "ПовоДог". Сегодня здесь находится около 300 животных, а за время существования приюта дом обрели около 700 собак. Очень достойная цифра, особенно если учесть, что приют работает всего четыре года.

– Животных, которым удается найти новый дом, могло бы быть намного больше, – считает директор приюта Надежда Майборода, – если бы люди понимали, что не стоит бояться брать в семью собаку из приюта. Все наши подопечные стерилизованы, привиты и социализированы. И они будут радовать своих новых хозяев.

Кстати, в "ПовоДог" был определен на временное содержание щенок, которого нашел футбольный болельщик из Перу. Мужчина так проникся, что изъявил желание забрать его к себе на родину и, как только все вопросы с транспортировкой животного в Лиму будут решены, четвероногий счастливчик отправится в путешествие.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]