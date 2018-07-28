РАДЫ ПЕРВОЙ ПОБЕДЕ

"Факел" (Воронеж) – "Сочи" – 1:2 (1:1).

Голы: Барсов, 3, Цвейба, 41, Саная, 75.

"Сочи": Заболотный, Юрганов, Почивалин, Заика, Миладинович, Померко, Бурмистров (Калугин, 88), Соловьев (Горбунов, 63), Песегов (Лагатор, 83), Барсов (Саламатов, 67), Саная.

СудьЯ: Сухой (Люберцы).

Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 2250 зрителей. После довольно невразумительного матча дома с московскими спартаковцами сочинцы проявили-таки характер в Воронеже – родине легендарного голеадора Владимира Проскурина. Едва ли не первая атака южан завершилась голом. Это Барсов, приняв передачу от Бурмистрова, вздыбил сетку ворот, сыграв на добивание.

Почти сразу сочинцы могли упрочить голевое преимущество, однако защитник хозяев Божин успел выбить мяч на угловой после прохода Саная. Кстати, Саная стал героем этого матча. В первой победе сочинцев его заслуга предельно велика. Он успевал и организовывать комбинации, и создавать голевые ситуации. В результате преимущество гостей становилось все ощутимей.

Воронежцам оставалось уповать на контратаки, что они и делали. Одну из них успешно завершил Цвейба – однофамилец игрока сборной Грузии, блистательно начинавшего спортивную карьеру в сочинском "Политехнике".

Второй тайм почти полностью проходил под диктовку сочинцев. Они могли забить еще не один, а два или три мяча. Но поразить ворота посчастливилось только тому же Саная, в очередной раз с честью оправдавшему легендарную футбольную фамилию.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Сочи" Александр Точилин заметил, что качество игры было все же невысоким, но команда, конечно, рада первой победе.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]