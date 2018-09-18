МЕДИЦИНА НА ВЫСОТЕ

Благодаря развитию в Краснодарском крае такого направления медицины, как санитарная авиация, пациенты, которым требуется экстренная медицинская помощь, могут рассчитывать на вовремя проведенное лечение.

Специалисты перинатального центра городской больницы №9 вовремя обнаружили патологию у двойняшек, которые родились на 28 неделе беременности. Дети появились на свет с экстремально низкой массой тела: мальчик весил всего 730 граммов, а его сестра – 640. У малышей было диагностировано опасное осложнение – ретинопатия недоношенных.

Это тяжелое заболевание глаз развивается преимущественно у глубоко недоношенных детей, сопровождается изменениями в сетчатке и стекловидном теле глаз. Опасность состоит в том, заболевание часто приводит к безвозвратной потере зрительных функций. Методика лазерной коагуляции сетчатки является единственным способом предупредить слепоту. Сочинские специалисты незамедлительно связались с краевыми врачами.

Из-за тяжелой соматической патологии детей транспортировать в Краснодар в Детскую краевую клиническую больницу для выполнения необходимой офтальмологической операции было нельзя. Но выход был найден: транспортом санитарной авиации врач офтальмологического отделения Детской краевой больницы вместе с лазерным оборудованием был доставлен в Сочи.

Операция была выполнена в экстренном порядке в условиях отделения реанимации сочинской городской больницы №9 на оба глаза каждому ребенку. Хирургическое лечение прошло успешно, и благодаря своевременной и быстрой диагностике, квалифицированной помощи специалистов стало возможным сохранение зрения у двойни.

Кстати, на прошедшем недавно в Сочи XI Общероссийском семинарае "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" был представлен рейтинг перинатальных центров РФ. Четвертую строчку в стране занял сочинский перинатальный центр, располагающийся на базе городской больницы №9 Сочи. При составлении рейтинга учитывались такие важные факторы, как: низкие показатели младенческой смертности, применение высокотехнологичной медицинской помощи, выхаживание недоношенных. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]