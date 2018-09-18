Александра, этот город наш с тобою...

Этим летом в Сочи состоялся III Международный открытый фестиваль уличных стилей "Южная столица". Общение с иностранными судьями фестиваля стало возможным благодаря студентке факультета иностранных языков и культуроведения Сочинского института РУД Александре Бобровой. Она сопровождала жюри, провела им экскурсию по городу, переводил с английского

и французского языков. С нашим корреспондентом Александра поговорила о волонтерстве,

будущей профессии и своей мечте – открыть языковую школу в Сочи. – Я приехала из Туапсе, чтобы учиться в РУДН, и вот уже полтора года живу здесь припеваючи, изучаю лингвистику и переводческое дело.

Французский я пока только изучаю, он у меня базовый. А на английском говорю свободно.

– С чего началось увлечение лингвистикой?

– О, это было очень давно. Со второго класса мама меня отправила на дополнительные занятия по английскому языку. Она сказала: "Иди учись, и будешь училкой. Когда вырастешь, обязательно станешь преподавать английский". Мне сейчас 19, и с того момента я живу с этой мечтой: открыть свою школу, выпустить набор карточек, обучить всю страну английскому языку.

– То есть придумана даже система преподавания?

– Конечно, я же преподаю английский. Даю частные уроки. Еще в Туапсе у меня были ученики со второго по шестой класс, а сейчас одному ученику 21, другому 20, третьей женщине 43.

– Есть понимание, почему сейчас взрослые люди начинают учить иностранные языки?

– Во-первых, они живут в Сочи. Здесь очень много иностранцев. Во время Чемпионата мира по футболу они зарядились этой атмосферой, им было неприятно, некомфортно от того, что они не могли завести новые знакомства, свободно общаться с теми, с кем хотелось. Второе, почему люди в возрасте начинают учить английский, – они боятся… альцгеймера, всех этих болезней старческого характера, тренируют мозг и хотят развиваться. Это так здорово! Я от них просто нереально заряжаюсь.

Сейчас я преподаю на бесплатной основе, это мое личное волонтерство. Я развиваюсь в сфере языков, отрабатываю свои техники. Хочу дорасти до профессиональных высот. Моя цель – не деньги, не количество учеников и деловая репутация, а вот этот взаимный обмен энергией и эмоциями.

– С чего началось волонтерство?

– В школе я входила в школьное самоуправление, волонтерила в молодежке. Мы занимались социальным волонтерством. Как только я приехала в Сочи, мама мне сказала: "Саш, тут очень распространена волонтерская деятельность. Бери, дерзай". И я начала подавать заявки в волонтерский корпус в моем университете, в городской волонтерский центр. Там такие радушные люди! Участие в форумах, каких-то больших проектах, событийное волонтерство для меня началось именно в Сочи.

– В скольких волонтерских проектах уже удалось поучаствовать в Сочи?

– Самбо, карате, ФИФА, Российский инвестиционный форум, фестиваль "Южная столица", была волонтером на "Новой волне". Как видите, проектов не так уж и много, но все они масштабные. На ЧМ-2018 я работала в информационной палатке, консультировала приходящих людей. Отвечала на сотни вопросов ежедневно. Нас чаще всего спрашивали, как добраться до Олимпийского парка, стадиона, где покушать, каково расписание автобусов.

– Удавалось пообщаться с иностранными гостями вне волонтерской работы?

– Мне удалось неформально пообщаться только с жюри фестиваля "Южная столица". Мы круто проводили время, гуляли по Сочи. Они прилетели чуть-чуть уставшие, голодные. Но они же никогда не были в Сочи не по работе, поэтому я позвала их на прогулку. Мне хотелось, чтобы они посмотрели Сочи, искупались в море. Я показала им Сад русско-японской дружбы, они были в восторге.

– Какие сферы вам еще интересны?

– Спорт, фитнес. Я хожу в зал несколько раз в неделю. Ну и преподавание. Я подписалась ВКонтакте и в Инстаграме на всех этих топовых училок. У них такие интересные методики преподавания! Словом, моя онлайн-школа по развитию личности не за горами, она обязательно будет. Я каждый день представляю, какая она. Там будет ментальная арифметика, художка – не только иностранные языки.

В Сочи нет такой жесткой борьбы за существование. Здесь комфортно начиная с погоды и заканчивая климатом взаимоотношений. Здесь открытые и добрые люди.

– Многие честно учат английскую грамматику, расширяют словарный запас, но боятся говорить. Как перестать бояться?

– Нужно обязательно разговаривать и… слушать. Максимально много слушать аудио, видео, блоги носителей языка. Это играет большую роль в освоении языка.

– Существует исследование, результаты которого говорят о том, что каждый новый иностранный язык дается легче, чем предыдущий. Английский, французский. Какой язык хочется учить следующим?

– Мммм, испанский, немецкий, китайский. Японский.

Беседовала

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]