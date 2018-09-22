ПЕРЕКРЫТЬ ПОТОКИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

На еженедельной планерке в мэрии курорта глава города Анатолий Пахомов призвал коллег вести активную жизнь в сети интернет, а также в очередной раз затронул проблемы вывоза мусора и несанкционированной торговли. Объявили на совещании и о кадровых перестановках.

Тон планерного совещания задал прошедший несколько дней назад на курорте ливень. Несмотря на то, что жизнь в городе не остановилась и все службы отработали максимально четко и слаженно, практически сразу после разгула стихии всемирная паутина наполнилась фото- и видеосообщениями с подробностями бедствия. Очевидцы выкладывали фото "плывущих по трассам автомобилей", подтопленных дворов, бушующих рек. Сюжеты зачастую подкреплялись колкими комментариями. Блогеры в погоне за сенсацией и стремясь поднять собственный имидж, не гнушались выкладывать в сеть фотографии и видео событий 2015 года, когда Сочи действительно сильно пострадал от проливных дождей. В итоге потоки вылившейся в интернет дезинформации в разы превзошли те, что уготовили для курорта небеса. В паутине лжи запутались даже столичные СМИ, в спешном порядке собирающие съемочные группы в "терпящий бедствие Сочи".

– Мне звонили из "Эхо Москвы", рассказывали о жутких подтоплениях, интересовались обстановкой, а у нас просто прошел сильный дождь. Даже поводов для объявления чрезвычайной ситуации не было. Да, в несколько дворов Нижнешиловского сельского округа и поселка Мирный из-за особенностей рельефа зашла вода, но специалисты городских служб помогли жильцам ликвидировать последствия. Шумиха, созданная в интернете, с порой притянутыми для красного словца фактами похожа на банальные информационные войны, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – Я призываю всех глав районных администраций, глав сельских округов, руководителей департаментов и управлений создавать свои страницы и вести диалог с общественностью: рассказывать о проделанной работе, делиться положительными результатами, давать информацию с опережением. Недооценивать сеть интернет сегодня нельзя, мы должны противостоять нашим оппонентам и на этом информационном поле.

Тем руководителям подразделений, которые боятся или не знают, как освоить интернет-пространство, глава города посоветовал обращаться к своим более продвинутым коллегам: в управление информации или к социальному блоку и лично вице-мэру Ирине Романец, ведущей активную, а главное, плодотворную деятельность посредством социальных страниц.

Сообщили на планерке и о кадровых решениях. На должность директора МКУ "Управление капитального строительства" назначен Семён Андриенко. Ранее он уже занимал эту должность, затем работал в краевых ведомствах. В 2016 году Семён Андриенко получил почетное звание "Заслуженный строитель города Сочи".

Представляя коллегу, Анатолий Пахомов отметил масштаб задач, поставленных перед управлением на ближайшие несколько лет: это и строительство новых социальных объектов, и ремонт дорожной инфраструктуры. Сочи вошел в федеральную программу по строительству и ремонту дорог. В течение 5 лет курорту будет выделяться по миллиарду рублей на реконструкцию дорожной сети.

– Впереди у нас много планов. В первую очередь это социальные объекты – школы и детские сады. На следующий год мы планируем вводить объекты – школа №82 в Дагомысе, №15 на Макаренко и школа, которая должна быть введена в максимально короткое время – на Красной Поляне, – подчеркнул глава курорта. – Кроме того, участие в федеральной программе по ремонту дорог позволит нам не только отремонтировать имеющиеся магистрали, но и построить новые в сельских округах. Гравийные дороги сделать асфальтовыми. И ваша задача – наладить эту работу, проследить за правильной подготовкой документации, процедурой торгов. Мобилизоваться должны все и в первую очередь – главы сельских округов. Сейчас появляется реальная возможность улучшить дорожную обстановку в самых отдаленных селах.

О фактах несанкционированной торговли в Лазаревском районе доложил глава районной администрации Сергей Бражников. Так, с начала 2018 года на территории района было выявлено свыше 89 нарушений правил розничной торговли алкогольной продукции. Это торговля без лицензии, нарушение временного режима, а также нестационарные торговые объекты. Всего было изъято 39135 литров алкоголя. Что касается других фактов несанкционированной торговли, то в 2018 году сотрудниками районной администрации было пресечено 749 нарушений. Специалистами были составлены протоколы на сумму порядка 900 тыс. рублей. Речь идет о продаже овощей и фруктов вдоль трассы Джубга – Сочи, а также о хаотичном размещении торговых точек на подходах к пляжам. За прошедший год было демонтировано 250 незаконных объектов потребительской сферы, а 49 – приведены к единому архитектурному облику. И работа будет продолжена. Сегодня северное направление Сочи находится под пристальным вниманием, Лазаревский район рассматривается как наиболее благоприятный для инвестиций регион Сочи.

В связи с предстоящим субботником затронули на планерке и вопрос вывоза мусора. Ситуация, как сообщил Анатолий Пахомов, вновь накаляется. Существующий перевозчик фактически работает на благотворительной основе. Деньги за вывоз ТБО на полигон в Белореченск Спецавтохозяйство не перечисляет. Руководство предприятия ответило, что финансовая сторона столь плачевна, что с трудом хватает денег на выплату заработной платы и налогов, а на просьбы увеличить финансирование из городского бюджета, финуправление отвечает отказом. Анатолий Пахомов порекомендовал в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией, иначе курорт рискует вновь попасть в информационную войну. На сей раз в мусорном контексте. Елена ЕРМАКОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]