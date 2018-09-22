Воспитание протоколом

С начала года в Лазаревском районе по результатам рейдовых мероприятий административной инспекции составлено более тысячи протоколов о нарушениях городских правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

Сельский шик курортных зон Лазаревского района, а это без малого 90 километров Черноморского побережья, на фоне центральных пляжей от Адлера до центра Сочи уж очень сильно бросается в глаза. Пёстрый вал дешевого пляжного ширпотреба, копеечных сувениров и выращенных на своей земле овощей и фруктов захлестнул проходы к морю и обочины федеральной трассы.

Столь четкий контраст объясним. Во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года все усилия городских служб были брошены на приведение к единому архитектурному облику зон международного гостеприимства и воспитание предпринимателей, осуществляющих на этой территории свою деятельность. Как только завершился мировой спортивный праздник под знаком пяти олимпийских колец, мэр Сочи Анатолий Пахомов поставил задачу перед подчиненными "подтянуть" Лазаревский район как с точки зрения благоустройства, так и с позиций обучения местных предпринимателей цивилизованному ведению бизнеса. Три раза в неделю рейдовые бригады управления административной инспекции администрации Сочи проводят рейды на территории Лазаревского района, планомерно просвещая как физических, так и юридических лиц в вопросах благоустройства и санитарного содержания территорий.

В очередной рейд с сотрудниками отдела контроля по Лазаревскому внутригородскому району управления административной инспекции городской администрации мы направились в Лоо и Вардане.

Сразу за автобусной остановкой вдоль улицы Декабристов в Лоо расположился стихийный рынок. Фрукты, овощи, зелень, какие-то саженцы. Все бы ничего, но торговцы заняли тротуар и вполне вольготно себя чувствуют. Ни отделу торговли Лазаревского района, ни участковым до них и дела нет.

Разбитый асфальт улицы Таёжной ведет от федеральной трассы круто вверх. По обе стороны от нее вывернулись наизнанку многочисленные магазинчики: специи, шерстяные носки, домашние тапочки, чемоданы, надувные круги и панамки… Как покупателю ориентироваться во всем этом красочном безобразии, выплеснувшемся из магазинов на тротуар, совершенно непонятно.

– Здесь у каждого не по одному протоколу, – проводит экскурсию по здешним правонарушителям начальник отдела контроля по Лазаревскому внутригородскому району управления административной инспекции администрации Сочи Андрей Бершадский. – Всего же с начала года в Лазаревском районе составлено 1039 протоколов об административных правонарушениях.

Согласно городским правилам благоустройства и санитарного содержания территорий, не допускается складирование товара и тары за пределами торгового объекта. Владельцы объектов торговли должны осуществлять уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к торговым павильонам, содержать в чистоте и порядке тротуары. На деле же тротуары погребены под сотнями килограммов товара, за которыми собственно павильоны неразличимы.

В самом начале улицы двухэтажный торговый центр, построенный по всем правилам безбарьерной среды. По центру здания лестница, справа пандус, ведущий на второй этаж с улицы Таёжной. Только вот воспользоваться им не сможет ни мама с коляской, ни инвалид: наверху пандус упирается в висящее и стоящее барахло, перекрывающее и выезд, и вход в торговый павильон. Покупателям предлагается протискиваться в дверь в буквальном смысле бочком. Надо ли говорить, что они не спешат сюда за покупками?

Завидев инспекторов, торговая агломерация приходит в движение. Снимаются с фасадов бесконечные вешалки, заносятся внутрь стойки и коробки с товаром. Только вот не поможет: нарушение зафиксировано фотографически, а значит, будет очередной протокол. С каждым новым – сумма штрафа растет в геометрической прогрессии.

Основная курортная магистраль в Вардане – улица Молодежная, ведущая от федеральной трассы к морю. Появление рейдовой бригады здесь вызывает странную реакцию:

– Дали бы уже доработать сезон, через три дня закрываемся, – причитает пожилая женщина, запихивая ящик с сувенирами с тротуара внутрь своего магазинчика.

Ясноглазая молодая девушка настойчиво просит не фотографировать то отворачиваясь, то прикрывая лицо прошлыми двумя протоколами.

– Я в Дагомысе живу, работаю тут без выходных, а паспорт дома, – рассказывает она очередную наивную сказочку инспекторам, чтобы избежать очередного вызова на административную комиссию.

Но вариантов у нарушившей муниципальные правила благоустройства сочинки немного. Инспекторы вернутся завтра с утра для составления протокола. Если паспорта у девушки не окажется, придется идентифицировать личность при содействии сотрудников полиции.

– Собственники предприятий торговли обязательно должны проговаривать с персоналом, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. На деле же получается иначе. Предприниматель поставил продавца на точку и ушел заниматься своими делами. А задача продавца – продать максимум во что бы то ни стало, – поясняет Андрей Бершадский. – Но они уже привыкают жить и работать цивилизованно. Скоро все наладится.

Решение о мерах наказания нарушителей правил благоустройства вынесет административная комиссия. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]