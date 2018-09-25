ДАТЬ ОТПОР ГРИППУ

Ежегодно в мире от гриппа и его осложнений погибает от 250 до 500 тысяч человек. В последние 60 лет не было отмечено снижения показателей смертности от гриппозной пневмонии – одного из сложных осложнений гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во время эпидемий гриппа в мире болеют до 10 процентов населения, а при возникновении пандемий этот показатель увеличивается до 50 процентов, за короткий срок число посещений в поликлиниках мира может достигнуть 233 миллионов, поступлений в больницу – 5,2 миллиона, смертей – 7,4 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам использовать самое эффективное средство профилактики гриппа – вакцинацию, поскольку она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в каждом эпидемиологическом сезоне.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку нельзя ставить при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). Чтобы уменьшить вероятность подхватить грипп, нужно придерживаться некоторых простых правил:

• сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона;

• сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

• пользуйтесь одноразовой маской в местах скопления людей;

• регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

• промывайте полость носа, особенно после возвращения домой с улицы;

• избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;

• регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;

• регулярно делайте влажную уборку в помещении;

• проводите влажную обработку оргтехники у себя дома и в офисе специальными средствами;

• ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);

• в зимний сезон используйте преимущественно разовые носовые платки.

При заболевании вызывайте врача и примите меры профилактики среди членов семьи. Помните – самолечение при гриппе недопустимо. Грамотное и правильное лечение может назначить только врач. Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]