ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ

В Музее истории города-курорта Сочи состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Александра Денисовича Метелева, уполномоченного ЦИК СССР, руководителя генеральной реконструкции Сочи-Мацестинского курорта в 1934-1937 годы.

На урок в музей пришли ученики старших классов СОШ №4. Ребята совершили увлекательное путешествие по страницам архитектурной истории родного города. В зале "Археологические памятники сочинского региона" научные сотрудники продемонстрировали школьникам макет дольмена и рассказали о том, с помощью каких технических средств создавались человеком эти уникальные и самые древние сооружения на территории Сочи. С большим интересом юные сочинцы рассмотрели глиняные керамиды и калиптеры, которыми были покрыты христианские храмы эпохи средневековья.

В зале, раскрывающем тему основания Сочи, ребятам показали план форта Александрия, а также строительный материал, из которого были сложены стены крепости – блоки керченского ракушечника. Путешествуя по залам музея, школьники смогли проследить за тем, как менялся архитектурный облик города – от неказистых деревянных построек первых переселенцев, приехавших осваивать этот край, до величественных дворцов – санаториев советской эпохи, построенных в период генеральной реконструкции курорта. Ребятам рассказали о человеке, внесшем огромный вклад в развитие Сочи в довоенный период.

В 1933 году был принят первый генеральный план реконструкции курорта, рассчитанный на 25 лет, а в 1934 году Сочи был включен в список всесоюзных ударных строек страны. На развитие курорта советским правительством была выделена огромная сумма – 1 млрд 400 млн рублей. Город остро нуждался в объектах транспортной и курортной инфраструктуры, необходимо было решать вопросы землеустройства, электроснабжения, следить за состоянием водопровода и канализации, общим санитарным состоянием курорта. Было необходимо наладить механизм своевременного снабжения жителей города качественными продуктами питания, а также их грамотного хранения. В город прибывали тысячи строителей и специалистов по разным вопросам курортного благоустройства, которых необходимо было разместить во временном жилье. Для того, чтобы осуществлять контроль за важнейшими отраслями хозяйственной жизни города, необходим был грамотный руководитель. Им стал уполномоченный ЦИК СССР по Сочи-Мацестинскому курорту Александр Денисович Метелев. В то время, когда он занимал эту должность, на курорте реализовывались широкомасштабные проекты: строились санатории и здравницы, центральные улицы города были реконструированы и собраны в единую автомагистраль – проспект имени Сталина, началось строительство Ривьерского, Верещагинского, Мацестинского виадуков. Но конец 30-х годов в нашей стране ознаменовался репрессиями в отношении миллионов советских граждан. Талантливый и инициативный руководитель, как и многие другие выдающиеся личности советской эпохи, попал под маховик репрессивной машины. Был репрессирован в 1937 году и расстрелян по приговору суда. Сегодня жители города Сочи отдают дань памяти и уважения А.Д. Метелеву как человеку и гражданину с большой буквы, беззаветно любившему свое дело, направленное на развитие и процветание курорта.

Виктория ВЛАДИМИРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]