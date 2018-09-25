Дай лапу, Джек

В Сочи в Олимпийском парке состоялась интернациональная выставка собак всех пород Sochi Dog Show-2018, собравшая представителей 125 пород из России и стран СНГ Владельцы собак подтвердят, общение с четвероногими друзьями помогает отвлечься от проблем и справиться со стрессом. Даже один питомец в состоянии поднять настроение своему владельцу. Представьте, какая атмосфера в минувшие выходные царила на выставке, где собралось более 450 собак самых разных пород! Зрителями на мероприятии стали не только владельцы собак, боровшихся за титул чемпиона в своей породе, но и сочинцы, приходившие посмотреть на конкурсантов целыми семьями.

Участие в выставке приняли представители популярных, можно сказать, массовых пород (такса, немецкая овчарка, чихуахуа, далматин), а также редких, о которых многие из нас впервые слышат. Это австралийский кеттл дог, словацкий чувач, схипперке, фландрский бувье, ка де бо, вандейский бассет грифон, силихем терьер, ксолоитцкуинтли стандартная, фараонова собака, родезийский риджбек, брак франсэ, бишон фризе и многие другие.

В ходе выставки были определены лучшие питомники, лучшие производители, беби (сабаки в возрасте с 3 до 6 месяцев), щенки, юниоры, ветераны (собаки старше 8 лет). К проведению экспертной оценки были приглашены судьи международной категории из России, Сербии, Кипра и Германии.

Во время конкурса "Юный хендлер" собак выводили дети, которые демонстрировали мастерство презентации своего питомца в ринге, а также умение взаимодействовать с собакой.

Для гостей дог-шоу были организованы развлекательные мероприятия. Например, сотрудники кинологического поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России провели мастер-класс для подростков на тему "Профессия – спасатель-кинолог".

В финале выставки на главном ринге состоялся конкурс, в котором были определены лучшие собаки, которых судьи признали самыми яркими представителями своей породы.

К слову, жюри оценивало не только экстерьер (наиболее точное соответствие требованиям породы), но и гармоничный, уравновешенный темперамент питомца, умение демонстрировать себя в ринге. Одной из таких представительниц стала конкурсантка по кличке Тиффани. Собаку породы далматин Валерия Чернова привезла на сочинскую выставку из Москвы. Первое место на Sochi Dog Show-2018 – далеко не единственная победа Тиффани. За свои два года она успела принять участие во многих выставках, и самая крупная победа – титул чемпиона мира.

Организаторы выставки позаботились не только о местах для груминга и выгула собак, но и установили строгие правила, которых должны были придерживаться все участники. Например, за жестокое обращение с собаками, спровоцированные драки питомцев, покусы – выставочная комиссия Российской кинологической федерации могла дисквалифицировать владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ с аннулированием оценок и титулов.

Впрочем, участники выставки были воспитанными, спокойными питомцами, и с разрешения хозяина зрители дог-шоу могли погладить четвероногих и даже сделать с ними селфи..

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]