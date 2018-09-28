Разделить полномочия

Депутаты Городского Собрания Сочи провели очередную сессию Накануне в Сочи состоялась сессия Городского Собрания Сочи. Народные избранники вышли после летних каникул и сразу же приступили к активной работе. На сессии депутаты обсудили 18 вопросов, которые можно разделить на три блока.

– Один из самых важных вопросов на сегодня – утверждение типовых положений об администрациях внутригородских районов Сочи, потому что произошли изменения в федеральных и краевых законах, изменена структура администрации в плане муниципального земельного контроля. Теперь четко разнесены полномочия, ясно чем занимаются районы, чем занимаются профильные департаменты и управления городской администрации, – пояснил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Часть краевых полномочий в части муниципального жилищного контроля передана муниципалитетам. Само содержание остается в районах, а все, что касается эксплуатации, будет контролировать департамент городского хозяйства администрации Сочи. Это контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ.

Свежие изменения в Градостроительный кодекс РФ вступили в силу с 1 сентября 2018 года. У муниципалитета остаются полномочия только в плане целевого использования земельных участков. Все вопросы, касающиеся производства строительных работ на них, отданы в юрисдикцию краевого строительного надзора, что закреплено в федеральном законодательстве. Ни город, ни район больше не имеют контрольных полномочий в части самовольного строительства.

– Муниципальный земельный контроль, выявив признаки начала строительства на участках ИЖС и дачных участках, должен уведомить об этом краевой стройнадзор, который должен выехать на место и подготовить пакет документов, который передается в правовой департамент для подготовки судебных исков, – разъяснил Виктор Филонов. – Для ИЖС и дачных участков изменилось получение разрешений на строительство. Вводится уведомительная система. Теперь застройщик должен уведомить муниципалитет о том, что он собирается строить на своем земельном участке либо в садовом товариществе, либо ИЖС. Когда здание вводится в эксплуатацию, застройщик также обязан уведомить, что построил именно то, что заявлял. Если нет уведомления, строительство автоматически признается самовольным и имеет соответствующие последствия.

Второй блок вопросов касался муниципальной собственности. В Сочи наводится порядок с обслуживанием объектов берегоукрепления – и морского, и речного. Земельные участки под этими объектами передаются из муниципальной в государственную собственность.

Депутаты одобрили и передачу имущественных комплексов муниципальных медицинских организаций города Сочи в государственную собственность Краснодарского края. Также согласовано списание и исключение из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Сочи многоквартирных жилых домов с входящими в их состав жилыми помещениями, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Третий блок вопросов традиционно касается бюджетной политики. Депутаты согласовали выделение из городского бюджета средств за счет дополнительных доходов местного бюджета.

– Это неналоговые земельные и имущественные платежи, в первую очередь они направлены на поддержку вывоза мусора с территории курорта, субсидирования пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам, газификацию школ, – уточнил Виктор Филонов.

В муниципальный бюджет поступили очередные плановые государственные субсидии из бюджета Краснодарского края. Большая часть средств уйдет на подготовку проектно-сметной документации и экспертизы по строительству новой школы в Имеретинской низменности. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]