ПОСТУЧАТЬ ПО ДЕРЕВУ

На традиционной планерке в мэрии курорта подвели итоги прошедшего субботника, обсудили транспортную обстановку, состояние зеленого наряда курорта и представили нового руководителя департамента имущественных отношений.

Неделю назад Анатолий Пахомов обратился к своим коллегам с просьбой максимально подготовиться к намеченному на 22 сентября субботнику. Градоначальник рекомендовал главам районных администраций, сельских округов, руководителям управляющих компаний составить дорожную карту с указанием мест, требующих "зачистки" в первую очередь. Однако услышали мэра не все. В итоге руки убирающих дошли не до всех территорий. Лидером по количеству претензий стал Хостинский район.

– Сложилось впечатление, что некоторые не до конца поняли поставленные задачи. Лестницу в Завокзальном микрорайоне мели активно, а о мусоре на склонах и обочинах дорог забыли. Обветшавшие заборы на гостевых маршрутах, неухоженные придомовые территории – все это бросается в глаза и говорит либо об отсутствии хозяина, либо, что еще хуже, о неуважительном отношении к себе и своему городу. Деятельность ради деятельности не интересна. Любой труд должен приносить плоды, иначе он бесполезен, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – Я вырос в станице, но никогда не видел на улицах мусора. В Сочи же население готово по ночам захламлять контейнерные площадки крупногабаритным или строительным мусором лишь бы не тратить деньги на его утилизацию. У нас есть хорошие идеи по организации раздельного сбора мусора, но с таким подходом, боюсь, им будет сложно прорасти на сочинской земле.

Впрочем, судя по докладу вице-мэра Эдуарда Волкова, уборка в городе, пусть и не совсем генеральная, все же состоялась. Участие в субботнике приняли 25 тысяч сочинцев. С территории четырех районов ликвидировали 75 несанкционированных свалок. В общей сложности вывезли более 300 кубометров мусора и твердых бытовых отходов. Около 100 детских площадок были восстановлены силами добровольцев, из которых 88 – на территории Центрального района. Почти 120 тысяч квадратных метров травы покосили, а 50 аварийных деревьев спилили. В их числе три платана напротив городского УВД. Чтобы не мешать дорожному движению, спил аварийных вековых исполинов проводился ночью. Полгода назад экспертная комиссия, в которую вошли специалисты департамента охраны окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи, а также экологи, обследовала деревья и зафиксировала очаги поражения трутовым грибом. Древесина была настолько трухлявой, что платаны могли рухнуть на проезжую часть в любой момент.

– Деревья в стволовой и корневой частях из-за поражения плоским трутовиком полностью сгнили, – пояснил заместитель директора департамента охраны окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи Андрей Терехов. – Такие платаны со временем теряют устойчивость. С целью обеспечения безопасности жителей и гостей города в строгом соответствии с муниципальной программой деревья были вырублены.

Аварийные платаны есть как на Курортном проспекте, так и на улице Виноградной. Все небезопасные деревья планируется снести до сезона дождей и гроз. Взамен город обещает высадить сотню эвкалиптов. Саженцы появятся на курорте к концу октября.

– Деревья, как и люди, стареют и умирают, их тоже нужно вовремя лечить, проводя кронирование. И паниковать по поводу спиленного аварийного дерева не нужно, гораздо трагичнее, если это дерево упадет на автобус, – отметил Анатолий Пахомов. – Прежде чем принять решение по сносу, специалисты проводят все необходимые экспертизы. И если дерево безопасно для окружающих, пилить его никто не будет.

Работы по уборке аварийных зелёных насаждений ведутся также в Адлере: по улице Ленина, в районе пансионата "Южный-2" и рядом с ЖК "Морская симфония". На очереди – Сад российско-японской дружбы и парковая зона перед гостиницей "Жемчужина". Кроме того, глава города дал поручение обследовать деревья внутри микрорайонов, уделяя повышенное внимание придомовым территориям.

Выразил беспокойство Анатолий Пахомов и по поводу транспортной обстановки. Лето подошло к концу, а машин с иногородними номерами меньше не стало. У главы есть информация, что передвигаются на них отнюдь не туристы, а сотрудники горных курортов Красной Поляны и гостиничных комплексов Имеретинки. Не секрет, что сегодня Сочи является одним из немногих российских городов, где круглый год есть работа. В погоне за рублем сюда приезжает много дешевой рабочей силы. Работодатели, стремясь к получению максимальной прибыли, отказались от вахтового транспорта, и персонал вынужден добираться на рабочее место самостоятельно. Кто-то пользуется общественным транспортом, а кому-то удобнее личным.

– Когда открывались эти курорты, мы предполагали, что персонал преимущественно будет сочинский, но работодатели решили нанимать иногородних, не обеспечивая их жильем и корпоративным транспортом. В итоге мы имеем увеличение транспортного потока в южном направлении и пробки в утренние и вечерние часы. Дальше так продолжаться не может, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – Ни один ведомственный санаторий от вахт не отказался, гостиничный же бизнес пошел по пути наименьшего сопротивления. И здесь нужно навести порядок. Мы подумаем, как это сделать, но пробок в Адлере быть не должно. Возможно, нужно подготовить предложения и по поводу расширения проезжей части в районе Кудепсты.

Говорили на планерке и об инвестиционных проектах для Лазаревского района, которые профильные управления должны подготовить к экономическому форуму. Три основных направления развития уже определены. Под первый рабочий проект – строительство "Центра спортивной рыбалки" в Якорной Щели, для него даже найден инвестор. Им стало ООО "Посейдон", образованное в результате приватизации рыбацкого стана Адлерского рыбного колхоза им. В.И. Ленина в 1993 году. Предполагается, что после ввода объекта в эксплуатацию будут созданы новые рабочие места. Кроме того, рекреационная зона станет площадкой для всероссийских и международных соревнований по рыбной ловле. Также планируется развитие сельскохозяйственной фирмы "Верлиока". На данный момент из 5,5 га сельхозугодий используется только 3. В случае привлечения инвестора предприятие сможет модернизировать и увеличить объем тепличного фонда.

Объявили на планерке и о кадровых перестановках. Должность руководителя департамента имущественных отношений администрации города Сочи занял Илья Просветов. Он родился в 1979 году в Краснодаре. В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности "Юриспруденция". С 2003 по 2010 год занимал должность управляющего партнера адвокатского бюро. С 2010 по 2018 годы прошел путь по карьерной лестнице от начальника правового отдела до должности директора МФЦ города Сочи. Напомним, что ранее должность директора департамента имущественных отношений занимал Владимир Пермяков. Елена ЕРМАКОВА, Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]