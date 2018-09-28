ХОД КОНЕМ, или Как стать лидером в шахматной игре

В свои 8 лет Давид Ахмедов имеет I юношеский разряд по шахматам, а в рейтинге Российской шахматной федерации занимает первое место в категории мальчиков до 11 лет.

Давид стал победителем отборочного этапа детского кубка России по шахматам, который проводился в августе в Санкт-Петербурге. Теперь юный спортсмен готовится к поездке в Москву на финальный турнир.Даром время он не теряет: занимается шахматами и в спортшколе, и по скайпу и, конечно же, следит за всеми серьезными шахматными турнирами.Шахматную школу на улице Воровского знают, пожалуй, все горожане. Факт о пользе этой интеллектуальной игры общеизвестен, и на ребятню, которая оттуда высыпает после занятий, и взрослые, и дети смотрят с уважением. Именно здесь юный шахматист Давид Ахмедов в пять лет начал делать свои первые, но очень уверенные шаги в искусстве шахмат.

– В спортшколе очень хорошая атмосфера для детей, – рассказываем мама Давида Анна Ахмедова. – Наш тренер Александр Сергеевич Еганов смог так заинтересовать Давида, что он с утра до вечера находился в школе: приходил утром и занимался со всеми группами.

Решение обучать ребенка шахматам пришло не спонтанно. Первым соперником Давида стал отец, который собственно и научил его игре, обратив внимание, что сын с интересом наблюдает за шахматными турнирами по телевизору. С папой Давиду было интересно играть до тех пор, пока он не стал его с легкостью обыгрывать.

– Хорошо, когда родители учат детей играть в шахматы. Четыре-пять лет – это хороший возраст для того, чтобы начинать, – уверен тренер Александр Еганов. – Чаще всего дети приходят к нам не имея представления о том, как играть. Давид же сразу стал заниматься, включился в работу. Он из той категории детей, у которых есть способности к шахматам. Но у него есть и большое внутреннее желание, любовь к этому виду спорта. Поэтому мы видим отличный результат.

По словам Александра Сергеевича, в шахматах к 15 годам остается один подросток из тысячи ребят. Между тем, этот вид спорта расширяет кругозор, учит думать, запоминать, предвидеть результаты своей деятельности. Игра в шахматы вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость. А также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца и не унывать при неудачах.

Как уверяет тренер, для того, чтобы достигнуть хороших результатов в шахматах, нужен 1% таланта, 9% времени и средств (чтобы иметь возможность ездить на турниры) и 90% желания и труда. И Давиду, похоже, присущи все необходимые качества для того, чтобы стать отличным шахматистом:

– Он упертый, но это хорошо, – подчеркивает тренер, говоря о своем воспитаннике. – Целеустремленный. Если сел играть, то должен победить. Не бывает партий, когда Давид садится играть расслабленным. Вот и сейчас вы видели, когда мы фотографировались, он не позировал перед объективом, а включился в игру, следил за доской и пытался меня обыграть. Это очень хорошая черта. Он любит долго подумать, прежде чем сделать ход. Например, его партия на турнире в Санкт-Петербурге длилась 4 часа. В шахматах вообще лучше не торопиться, думать.

Несмотря на всю серьезность своего увлечения, желание достичь успеха, юный шахматист остается ребенком. Как и любой мальчишка в его возрасте, он любит погонять футбольный мяч, радуется, что уроки в школе во вторую смену и можно немного дольше поспать… А еще Давид очень искренний, верит в волшебников и кладет под елку письма Деду Морозу.

– Давид, в твоей школе 100-балльная система оценок. Сколько баллов ты обычно получаешь за свои ответы?

– Меньше 90 баллов не получаю. Вот по русскому языку, математике, чтению 95 баллов уже получал.

– Читать любишь?

– Да, русские народные сказки читаю, Пушкина всего прочитал…

– Правда?

– Да, это же было задание на летние каникулы.

– Почему тебя заинтересовали шахматы?

– Увидел по телевизору турниры чемпионата мира, и мне тоже захотелось побеждать, получать награды. Поэтому начал играть в шахматы.

– Мне кажется, мальчики больше любят играть в футбол...

– Мне тоже очень нравится в футбол играть. Но если на футбол учиться, то ноги же стареют, а ум не кончается.

– Как ты еще кроме шахмат развиваешь свой ум?

– Читаю, уроки делаю: мама говорит мне какие нужно выполнить задания, а дальше я все делаю сам.

– Читать давно научился?

– Кажется, в 5 лет.

– Что делаешь в свободное время?

– Смотрю ролики про шахматы. Я подписан на одного комментатора в YouTube и слежу за его роликами. Вот сейчас идет турнир, и я его смотрю.

– Всегда следишь за турнирами?

– Да.

– Есть любимый шахматист?

– Мне нравится Карлсен Магнус – это чемпион мира и Владимир Крамник.

– Ты недавно стал победителем серьезного шахматного турнира, соперники у тебя были сильные?

– Да, соперники все были хорошие. Все ребята, с которыми я играл, были на год-два старше меня. В восьмом туре был особенно сильный мальчик, но я его выиграл все равно, занял первое место. Эта партия для меня была самая важная.

– Ты волновался перед турниром?

– Волновался, но брал себя в руки, садился и играл. Когда идет партия видишь только доску, все, что вокруг, – не замечаешь.

– Какие у тебя успехи в математике? Говорят, кто хорошо играет в шахматы, хорошо разбирается в математике.

– Да, в математике я разбираюсь, особенно все эти примеры – вычитание, сложение, умножение – у меня получается.

– Скажи, хорошо играть в шахматы сложно?

– Да, на это нужно много лет, нужна хорошая память, чтобы все запоминать: все дебюты, все поля. На это надо много времени и быть упорным.

– Ты придумал, что будешь просить у Деда Мороза на Новый год?

– Пока еще нет.

– Обычно он исполняет твои желания?

– Да, вот в прошлом году я загадал себе электронные часы, они и как телефон работают, и время показывают, и мама еще может следить, где я нахожусь.

– Какие же у тебя планы на будущее?

– Готовлюсь к финалу чемпионата России. Очень хочу выиграть. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]