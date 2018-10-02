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ТОНКОСТЬ ЧУВСТВ НА ХОЛСТЕ

ТОНКОСТЬ ЧУВСТВ НА ХОЛСТЕ
Вторник, 2 Октябрь, 2018 - 07:20

В Художественном музее готовятся к открытию выставки "Акварель", которое состоится 5 октября.
Эта выставка – событие, которого давно ждали зрители, художники, любители и знатоки акварельной живописи. Проект объединил 20 участников, многие из которых обладают заслуженными званиями, являются членами Международной федерации художников при ЮНЕСКО, членами Союза художников России, проводят персональные выставки и регулярно участвуют в сборных художественных выставках в России и за рубежом.
В экспозиции представлено более 50 работ, разнообразных по стилю и жанрам акварели, демонстрирующих различные приемы письма. По словам кураторов, цель выставки – организовать профессиональное общение художников, знатоков и любителей акварели, преподавателей и учеников; получить мотивацию для продолжения творчества, создания выставочных проектов и демонстрации новых идей и подходов, которыми так богата техника акварели.
Художники-акварелисты – это люди, умеющие наблюдать и видеть, переложить свои наблюдения в точные мазки, заливки цвета так, будто стихия воды и краски легко и свободно передают их замысел. Особенность хорошей акварели – это выражение лично пережитого, моментов счастья от встреч с зимой, весной, летом, осенью в поисках тишины, туманов или яркого солнца.
Выставка продлится до 21 октября.
Соб.инф.

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