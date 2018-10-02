ТОНКОСТЬ ЧУВСТВ НА ХОЛСТЕ

В Художественном музее готовятся к открытию выставки "Акварель", которое состоится 5 октября.

Эта выставка – событие, которого давно ждали зрители, художники, любители и знатоки акварельной живописи. Проект объединил 20 участников, многие из которых обладают заслуженными званиями, являются членами Международной федерации художников при ЮНЕСКО, членами Союза художников России, проводят персональные выставки и регулярно участвуют в сборных художественных выставках в России и за рубежом.

В экспозиции представлено более 50 работ, разнообразных по стилю и жанрам акварели, демонстрирующих различные приемы письма. По словам кураторов, цель выставки – организовать профессиональное общение художников, знатоков и любителей акварели, преподавателей и учеников; получить мотивацию для продолжения творчества, создания выставочных проектов и демонстрации новых идей и подходов, которыми так богата техника акварели.

Художники-акварелисты – это люди, умеющие наблюдать и видеть, переложить свои наблюдения в точные мазки, заливки цвета так, будто стихия воды и краски легко и свободно передают их замысел. Особенность хорошей акварели – это выражение лично пережитого, моментов счастья от встреч с зимой, весной, летом, осенью в поисках тишины, туманов или яркого солнца.

Выставка продлится до 21 октября.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]