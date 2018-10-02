И ВСЕ-ТАКИ В ЛИДЕРАХ!

Бороться за спортивную победу, превозмогая усталость, тем более на ветеранском уровне, – подвигу сродни.

Так в розыгрыше Кубка России по пляжному волейболу боролась за лидерство команда "Сочитранссервис", состоящая, как известно болельщикам этого захватывающего вида спорта, из двух игроков. Оба они в сочинской команде – подлинные мастера. Речь идет о поистине двужильном Александре Воскресенском и необычайно выносливом Михаиле Новосёлове, который, кстати, в нынешнем году отметил свое 70-летие. Подлинный мастер, а точнее, мастер спорта СССР по волейболу, и их бессменный тренер Александр Дупленко, известный многим поклонникам "летающего мяча" по выступлениям за сочинское "Динамо" в высшей союзной лиге.

К столь представительным соревнованиям, которые собрали как никогда много участников, представители олимпийской столицы готовились задолго и тщательно. Разностороннюю поддержку, как обычно, оказывал им большой любитель физкультуры и спорта, депутат Городского Собрания Сочи Геннадий Глазырин. И эта поддержка себя с лихвой оправдала.

Кроме сочинцев, на медали претендовали весьма самолюбивые и многоопытные спортсмены из Петербурга, Липецка, Брянска. С брянским дуэтом и встретились в стартовом матче наши земляки. И нашла, что называется, коса на камень, о чем в первую очередь свидетельствовал длинный и необычайно зрелищный розыгрыш мяча. Нестареющие ветераны блеснули отменной реакцией, мощными, а подчас и коварными нападающими ударами, завидной прыгучестью при обороне. Лишь в третьей партии сочинцы были вынуждены уступить – 1:2.

Зато в полуфинале они взяли убедительный реванш, не оставив сопернику шансов в двух сетах. И вышли в финал, где им противостояли краснодарцы во главе с основателем пляжного волейбола в России, деканом Краснодарской академии физической культуры и спорта Владимиром Костюковым. И снова упорнейшее единоборство, отчаянное сражение за каждый мяч. А в итоге – победа команды краевого центра. У сочинцев – вполне достойное серебро. С чем мы их искренне и поздравляем.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]