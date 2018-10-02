Море объединяет

На Международном бизнес-форуме в Сочи обсудили организацию круизного сообщения между портами Черного моря Международный бизнес-форум "Встреча лидеров" стал важным стартовым мероприятием, собравшим на одной дискуссионной площадке глав муниципалитетов портов Черного моря, туроператоров и судовладельцев. В его работе также принял участие Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи стран Черноморского экономического содружества (ПАЧЭС) Асаф Гаджиев.

– Мы хотим, чтобы города Черноморского побережья смогли общаться друг с другом, делиться накопленным опытом. Для этого нужны коммуникации. Первая задача – встретиться и коллективно выработать дорожную карту, которая приведет к организации круизного сообщения между портами Черного моря, – наметил формат диалога инициатор форума – мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В пленарном заседании с презентацией курортных возможностей своих регионов выступили представители Сочи, Турции и болгарской Варны. О туристическом потенциале рассказали и новые побратимы Сочи – делегация японского города Нагато.

– На курорте проходит огромное количество мероприятий разного формата. Ежегодно администрация Сочи при поддержке Федерального агентства по туризму и администрации Краснодарского края проводит туристический форум. Пятый юбилейный форум SIFT будет проходить в ноябре в комплексе “Адлер-Арена”. Это единственная в своем роде площадка для профессионалов туристического бизнеса, которую ежегодно посещают более пяти тысяч специалистов, федеральные и региональные туроператоры и агентства. В этом году мы ожидаем порядка 250 участников: объекты размещения, объекты показа, курорты всех уровней, экскурсионные бюро, сервисные компании. Состоится юбилейная туристическая выставка "Курорты и туризм", – рассказала в презентации Юлия Малороднова, исполняющая обязанности начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. – Обширна и деловая программа форума. Тема пленарного заседания конгресса "Стратегические и практические решения для внутреннего и въездного туризма" в этом году – "Конкурентоспособность национального турпродукта и межрегиональная интеграция". Эта тема исключительно важна в свете обсуждения вопроса организации круизных пассажирских перевозок и взаимодействия туроператоров портов Черного моря. Вы также имеете возможность представить туристический потенциал своих стран, организовав собственный стенд.

В 2017 году страны Черноморья в совокупности заработали 66 миллиардов долларов США (5% от мирового дохода). Рост в туристическом секторе Черноморского региона в прошлом году приблизительно составил 42,9%, в то время как рост по отрасли в мире составляет всего около 6,8%.

– Это первая встреча глав муниципалитетов портовых городов Черноморского региона, которая состоялась по инициативе мэра Сочи Анатолия Пахомова. Это огромная территория, интерес к ней большой. Через Черноморский регион проходит Великий шелковый путь, актуальный для доставки грузов из Азии в Европу и наоборот, – подчеркнул Генеральный секретарь ПАЧЭС Асаф Гаджиев. – Самое важное богатство региона – не газ, нефть и географическое положение, а люди, которые здесь живут. Это представители разных народов со своей культурой и традициями. Поэтому наша главная цель – принести мир, стабильность и безопасность в регион, это важно для людей. Чтобы они хорошо работали, им надо хорошо отдыхать. В этом плане туризм выходит на первый план и является неотъемлемой частью жизни человека.

По результатам переговоров заинтересованных сторон на бизнес-форуме "Встреча лидеров" в Сочи созданы две рабочие группы. В первую вошли туроператоры Сочи и России, Турции, Болгарии.

– Скорее всего, к нам подключатся и туроператоры Грузии. Это одна рабочая группа, которая выработает взаимодействие между собой, что немаловажно. А вторая рабочая группа, которая должна появиться, – это руководители морских портов, – прокомментировал результат многосторонних переговоров мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Два основополагающих морских порта – Стамбул и Сочи. Но, естественно, и другие города Турции и Болгарии подключатся. Договор будет подписан, но нужна конкретика. Желание работать и сотрудничать есть у всех, но также есть необходимость детализировать главные вещи. Поэтому наши специалисты в этой области должны поработать с туроператорами в Турции и Болгарии.

Глава турецкой делегации в ПАЧЭС Джемаль Озтюрк рассказал, что туристы из Турции имеют огромное желание посетить Сочи, поэтому города, омываемые Чёрным морем, должны дружить и укреплять отношения друг с другом с помощью таких договоров.

– Чёрное море является территорией дружбы, и поэтому очень важно укреплять отношения между портами черноморских городов в сфере туризма и торговли. Сейчас нет никаких проблем в области безопасности с турецкой стороны. Мы, конечно же, должны подготовить правовую основу, которая позволит укреплять сотрудничество между портами черноморских городов, – уточнил Джемаль Озтюрк.

Глава департамента круизных перевозок союза туристических агентств Турции Мелек Губуюк-Бербер также подтвердила, что Черное море представляет большие возможности для круизных путешествий и предложила задействовать в круизных перевозках при необходимости турецкие суда.

Встречный визит делегации Сочи в Стамбул состоится в начале следующего года. Там мэр города Анатолий Пахомов и заключит договор о создании международного круизного сообщения. Также делегации всех стран получили приглашение продолжить обсуждение достигнутых на международном бизнес-форуме "Встреча лидеров" договоренностей на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]