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Королевские гонки посетили более 50 тысяч зрителей

Королевские гонки посетили более 50 тысяч зрителей
Вторник, 2 Октябрь, 2018 - 08:40

Президент России Владимир Путин вручил награду победителю "Формулы-1" Гран-при России в Сочи. Посещение королевских гонок уже стало хорошей традицией для главы российского государства. Как и побеждать – для Льюиса Хэмилтона. В третий раз из пяти сочинских гонок британец взошел на верхнюю ступень пьедестала. Президент России отметил, что уже "привык" награждать пилота.
Гонки в Сочи стали традиционно-счастливым местом для команды "Мерседес". Вторую ступень пьедестала, рядом с Хэмилтоном, занял его товарищ по команде Валттери Боттас. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, отставший от победителя на 50 очков.
– Я рад приехать в Россию. Здесь потрясающая погода, великолепные болельщики. Это был замечательный уик-энд для команды: она отлично поработала, добившись серьёзного преимущества над Ferrari. Хотя это было сложно, я надеюсь, что они гордятся машиной и результатом, которого мы добились, – поделился впечатлениями победитель гонки "Формулы-1" в Сочи Льюис Хэмилтон.
Особое внимание трибун было приковано к выступлению российского гонщика команды "Уильямс" Сергея Сироткина. К сожалению, домашний этап сложился для него очень неудачно. Из-за быстрого износа резины Сергей не смог обогнать своих ближайших соперников и финишировал последним.
Сергей стал третьим пилотом из России за всю историю "Формулы-1". Особую радость у болельщиков вызвала новость о возвращении в состязания Даниила Квята. В сезоне-2019 он будет выступать на королевских гонках в составе команды Toro Rosso.
В "Формуле-1" становится больше не только российских пилотов, но и зрителей. В этот раз за королевскими гонками в Сочи на трибунах следили более 50 тысяч любителей скорости и рева моторов. Об этом сообщили в администрации города Сочи.

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