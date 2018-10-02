Мост дружбы в Страну восходящего солнца

Одним побратимом больше стало у курортного Сочи в минувшую пятницу. Соглашение об установлении дружественных отношений подписали глава города Анатолий Пахомов и мэр японского Нагато Курао Ониси, причем для Нагато Сочи стал первым городом-побратимом, тогда как у нашего курорта накоплен обширный опыт дружеских связей с другими городами мира.

Впервые инициатива об этом была предложена на встрече Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ (лидер Страны восходящего солнца родом из Нагато). В декабре прошлого года с официальным визитом Нагато посетила делегация курорта Сочи, и вот наконец переговоры двух городов завершились установлением побратимских отношений.

– Благодарим за теплый прием, который вы оказали нашей делегации в декабре прошлого года во время визита в Нагато. Позвольте также поблагодарить вас за выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты в это время. Сегодня мы наконец можем реализовать совместное решение об установлении между нашими городами дружественных отношений, – подчеркнул на переговорах в мэрии глава Сочи Анатолий Пахомов.

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов указал на символичность мероприятия. Подписание соглашения происходит в перекрестный Год Японии в России и Год России в Японии.

– Надеемся, что этот документ – начало взаимовыгодного сотрудничества в разных областях на долгие годы, – сказал он. – Хотя Сочи и Нагато разделяют почти 11 тысяч километров, это не преграда для дальнейшего взаимодействия наших народов и повышения благосостояния жителей обоих городов.

Соглашением предусматривается взаимодействие в области студенческих и школьных обменов, в сфере здравоохранения, спорта, городского хозяйства, туризма и молодежной политики. Образовательные проекты развивать будет не сложно: сочинские школьники и студенты уже установили дружеские отношения с учебными заведениями Японии. Так, в Сочинском филиале РУДН действует языковая школа, куда приезжают изучать русский язык японские студенты из университета Сохо.

Во время подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи был реализован большой образовательный проект "Одна школа – одна страна". Все 106 стран мира, которые принимали участие в Олимпиаде, изучались нашими школьниками. Первое место в этой образовательной программе заняла гимназия №15, которая изучала Японию.

– С 2013-го по текущий год в нашем городе 37 раз были делегации из Японии. У Сочи есть две школы-партнера – в Нагано и в Токио, с которыми мы уже дважды обменивались делегациями школьников и преподавателей. В настоящий момент с образовательным визитом в Нагано находятся один педагог и двое школьников из Сочи, – рассказала вице-мэр Сочи Ирина Романец.

Сочи заинтересован перенимать опыт Нагато в сфере безопасной переработки мусора. В Японии более чем 10 лет практикуется раздельный сбора мусора. Нагато использует уникальные технологии: отходы практически полностью поддаются вторичной переработке и возвращению в производственный цикл. Подобная система в скором времени будут внедрена и в Сочи.

– Важно, что соглашение о взаимном сотрудничестве подписано именно в этот год, особенный для двух наших стран. Здесь в Сочи прошли Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, а также ежегодно к вам в город приезжает множество туристов. В Нагато тоже существуют места оздоровления и отдыха, поэтому сегодняшний день – это начало новых отношений городов Сочи и Нагато, которое будет взаимовыгодным. Я хотел бы пожелать развития Сочи и выражаю признательность всем, кто участвует в этом важном событии, – рассказал мэр Нагато Курао Ониси.

Делегация из Нагато провела в Сочи три насыщенных дня. Делегаты посетили Музей спортивной славы Сочи, где мэр Нагато оставил благодарственный отзыв в Книге почетных гостей. Затем гости из Страны восходящего солнца совместно с мэрией Сочи посадили дерево японского клена в Саду русско-японской дружбы. Японская делегация за время визита также посетила Красную Поляну и Олимпийский парк, приняла участие в Гран-при России "Формулы-1" и церемонии открытия нового светомузыкального фонтана в Имеретинской низменности. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]