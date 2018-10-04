ТРЕТИЙ ЧЕМПИОН ИЗ НИЖНЕЙ ШИЛОВКИ

Сочинец победил на первенстве мира по кикбоксингу Сначала – факт из недавнего прошлого. В мае нынешнего года в Томске проходило первенство России по кикбоксингу среди юношей. Здесь участвовал ученик сочинской школы №29 Михаил Игнатенко, и на ринге ему не было равных. Он стал сильнейшим, выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошел в состав юношеской сборной команды страны, которой в сентябре предстояло отправиться на мировое первенство в Италию.

И вот – итальянский город Лидо ди Езоло, куда съехались две с половиной тысячи юных представителей кикбоксинга из шестидесяти пяти стран. Соревновались участники в семи разделах. В самом зрелищном из них – "фул-контакт с лоу-киком" – и вступил в борьбу мужественный сочинец Михаил Игнатенко. Заметим, что к своему выступлению в Италии он готовился как никогда упорно; на заключительном этапе значительную поддержку ему оказали первый заместитель главы администрации Лазаревского района Сочи Борис Макаренко и директор Бойцовского клуба братьев Тозлиян Владимир Тозлян. В результате поездка сложилась успешно.

В первом бою наш земляк встретился с бойцом из Польши, и тот дважды побывал в нокдауне. Рефери остановил поединок ввиду явного преимущества Михаила. В полуфинале сочинцу противостоял болгарский спортсмен – победитель первенства Европы прошлого года и, соответственно, фаворит нынешнего турнира. Однако не поздоровилось и ему. Уже на 42-й секунде первого раунда ударом "хай-кик" в голову Игнатенко послал соперника в нокаут и открыл себе путь в финал.

В этом, решающем, поединке за первенство сочинец встретился со своим давним соперником из России Владиславом Белаевым, уроженцем Камчатки. Бой завершился неожиданно быстро: Владислав отказался продолжать его, получив травму в первом раунде. И победителем первенства был объявлен Михаил Игнатенко. Федерация кикбоксинга России признала его лучшим в разделе "лоу-кик". Сочинец внес достойный вклад в общекомандную победу сборной России. На втором месте венгры, на третьем – итальянцы.

Первым поздравил Михаила с победой его тренер – Руслан Тозлиян – абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, лучший кикбоксер планеты 2003–2008 годов, заслуженный мастер спорта России, судья всероссийской категории. У него Михаил начал заниматься с шестилетнего возраста. Сейчас ему пятнадцать, и учится он в той же нижнешиловской школе, по праву имеющей высокий рейтинг в области физической культуры и спорта. Из ее стен вышло порядка тридцати мастеров спорта СССР и России, два заслуженных мастера спорта – восьмикратный чемпион мира Руслан Тозлиян и четырехкратный чемпион планеты Артур Тозлиян. Теперь вот, на юношеском уровне, сильнейшим кикбоксером мира в своей весовой категории стал Михаил Игнатенко. Что ж, замечательный разбег в, надеемся, еще более славное спортивное будущее.

Владимир ШИРОКОВ, отличник физической культуры и спорта России. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]