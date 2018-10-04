МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

В музее "Дача певицы В.В.Барсовой" состоялся праздничный вечер, приуроченный к Международному дню музыки и Дню пожилых людей. Зрительный зал музея был заполнен пенсионерами, ветеранами труда из Центров социального обслуживания Адлерского, Хостинского и Центрального районов. Гости познакомились с историей музея, с жизнью и творчеством народной артистки СССР Валерии Барсовой, увидели уникальные экспонаты и послушали в записи голос русского соловья. Для старшего поколения был подготовлен замечательный концерт, в котором участвовали вокальный ансамбль "Надежда" дома культуры "Юбилейный" под руководством Натальи Закарьян и вокалист Александр Курносов. Прозвучали песни советских композиторов и старинные романсы. На вечере присутствовала известная сочинская поэтесса, член Союзов писателей и журналистов России Нина Никулина, руководитель сочинского Пушкинского клуба, которая прочла свои стихи о музыке:

Коснулась клавиш лёгкая рука

А музыка ждала касанье это

Она, как птица, вырвалась из клетки

И полилась, свободна и легка…

Почетным гостем музея в этот вечер был ветеран труда Николай Доценко, который вырос в далёком таёжном краю в семье репрессированных. Более сорока лет он живёт в Сочи, всю жизнь трудился электриком, принимал участие в электрификации сочинских сёл и всегда сочинял стихи. В преддверии своего 85-летия ветеран издал вторую книгу собственных стихов. Зрители с огромным удовольствием приняли его простые, но волнующие строки о возвышенной любви к женщине, природе, Родине. Юбиляра поздравили его друзья – поэты литературных клубов имени Валентины Сааковой, Адлерского клуба "Истоки", "Солнечный берег" имени Валерия Клебанова. Любимыми песнями приветствовала посетителей Ольга Коржова, солистка Сочинской филармонии, лауреат международного и российского конкурсов имени Валерии Барсовой. Приветствия, подарки, улыбки, цветы и, конечно, стихи и музыка дали всем посетителям огромный заряд положительных эмоций и порадовали атмосферой домашнего, тёплого, семейного праздника.

Светлана ПОВОЛОЦКАЯ.